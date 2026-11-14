Madagascar: JCI Mayendeleyo - Un concert caritatif pour la réhabilitation du CSB2 d'Antanetibe, à Ambohimanambola

14 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Recueillis par José Belalahy

La JCI Mayendeleyo se donne une année pour rendre opérationnel le centre de santé de base de niveau 2 du fokontany d'Antanetibe, dans la commune d'Ambohimanambola.

Dernière ligne droite pour la réhabilitation complète du CSB2 d'Antanetibe, à Ambohimanambola. Les membres de la JCI Mayendeleyo s'activent afin de doter l'établissement de santé en équipements et de finaliser les travaux de réhabilitation. Cette initiative devrait bénéficier non seulement au fokontany d'Antanetibe, mais aussi à quatre autres quartiers environnants, selon Rany Mazany, président élu de la JCI Mayendeleyo pour le mandat 2026-2027.

Un concert caritatif, avec en tête d'affiche le groupe de rock alternatif The Revery, est ainsi organisé à la Maison Tiers-Lieu Mahatazana, le 29 novembre prochain. Pour l'organisme à l'origine de cette collecte de fonds, le choix de ce groupe est motivé par l'importance de mettre en avant des jeunes engagés et mus par l'amour du partage et de l'entraide.

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Les fonds obtenus grâce à ce concert seront utilisés pour finaliser le projet visant à doter ce fokontany d'un établissement de santé digne de ce nom. C'est une façon pour les initiateurs d'interpeller sur l'importance centrale de la culture dans la vie quotidienne et le développement communautaire, et, par extension, dans tout le pays.

La réhabilitation du centre de santé de base vise surtout à améliorer l'accès aux soins et aux services de santé en faveur des mères et des enfants. Comme l'a conclu Rany Mazany : « Nous voulons contribuer, à notre façon, à la réduction du fort taux de mortalité mère-enfant en répondant à ces besoins. »

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