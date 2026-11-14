Afrique: FIBA 3x3 Africa Cup 2026 - Un record de 32 équipes attendues à Antananarivo

Du 3 au 6 décembre 2026, pas moins de 32 équipes représentant 19 nations africaines sont attendues dans la capitale malgache. Un record qui confirme l'essor du basket-ball 3x3 sur le continent.

Pour cette édition 2026 de la FIBA 3x3 Africa Cup, Madagascar accueillera un nombre record de 32 équipes, réparties entre les catégories masculine et féminine. Au total, 19 nations seront représentées lors de ce grand rendez-vous continental prévu du 3 au 6 décembre prochain. Dans le détail, la compétition masculine réunira 18 équipes, tandis que 14 formations seront engagées chez les dames. Une participation particulièrement importante qui place cette édition 2026 parmi les rendez-vous les plus ambitieux de l'histoire de la compétition.

Chez les hommes, les 18 nations représentées seront l'Algérie, le Bénin, le Kenya, l'Égypte, l'Ouganda, le Nigeria, Madagascar, les Comores, les Seychelles, la Zambie, la Tunisie, le Mali, l'Angola, la Somalie, le Maroc, le Ghana, le Soudan du Sud et la Guinée. Du côté féminin, 14 sélections seront en lice : le Bénin, l'Ouganda, l'Algérie, le Kenya, l'Égypte, Madagascar, les Comores, la Tunisie, le Maroc, le Mali, le Togo, le Soudan du Sud, la Guinée et l'Angola. Au total, 19 pays africains seront représentés, certaines nations étant engagées dans les deux catégories. Cette forte mobilisation illustre l'intérêt croissant des fédérations nationales pour cette discipline spectaculaire et dynamique.

Évolution

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Depuis son lancement en 2017 à Lomé, au Togo, la FIBA 3x3 Africa Cup n'a cessé de gagner en importance. La première édition avait réuni 22 équipes, avec 12 formations masculines et 10 féminines, représentant 12 pays africains. En 2018, toujours à Lomé, la compétition avait enregistré 24 équipes, réparties équitablement entre les deux catégories. En 2019, à Kampala, en Ouganda, le nombre de participants était redescendu à 22 équipes, soit 12 chez les hommes et 10 chez les dames. Après une interruption de trois ans, la compétition a repris en 2022 au Caire, en Égypte, avec 15 équipes : huit masculines et sept féminines. L'édition 2023 a ensuite enregistré 20 formations, avec dix équipes dans chaque catégorie. En 2024, le tournoi avait réuni 17 équipes, dont dix masculines et sept féminines. En 2025, une nette progression avait été constatée avec 24 équipes, réparties entre 14 formations masculines et 10 féminines.

Mais c'est en 2026 que la compétition franchit un nouveau cap. Avec 32 équipes annoncées, l'Africa Cup signe son plus important contingent depuis sa création. La comparaison avec l'édition précédente est également significative : huit équipes supplémentaires seront présentes à Antananarivo par rapport aux 24 formations de 2025. Cette évolution confirme la montée en puissance du basket-ball 3x3 en Afrique et l'intérêt grandissant suscité par cette compétition continentale.

Au-delà de ce record de participation, cette édition 2026 revêt une importance particulière pour le basket-ball malgache. En effet, Madagascar accueillera la FIBA 3x3 Africa Cup pour la troisième année consécutive, après les éditions de 2024 et 2025. Antananarivo confirme ainsi sa place parmi les destinations incontournables du basket-ball 3x3 africain. Cette continuité dans l'organisation de la compétition témoigne également de la confiance accordée à Madagascar par les instances du basket-ball international.