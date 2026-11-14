Madagascar: Éliminatoires CAN U23 2027 - Les Barea défient les Bafana Bafana ce jour

L'heure de vérité a sonné pour les Barea U23. Opposés à l'Afrique du Sud ce samedi à Atteridgeville, les protégés de Boualem Mankour s'apprêtent à franchir un cap important dans leur campagne qualificative. Malgré quelques ajustements de dernière minute dans son effectif, le technicien affiche sa confiance avant cette double confrontation décisive.

Qualifiés directement pour le deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 2027 après le retrait des Comores, les Barea espoirs entrent enfin dans le vif du sujet. Madagascar affronte l'Afrique du Sud ce samedi 14 novembre au stade Lucas Moripe d'Atteridgeville, à 18 heures (heure malgache), avant le match retour prévu le 17 novembre dans la même enceinte.

À la veille de cette double confrontation capitale, le sélectionneur Boualem Mankour a finalement rejoint le regroupement des Barea après quelques péripéties administratives. Bloqué à l'aéroport en raison d'un problème de visa, le technicien franco-algérien a pu rallier l'Afrique du Sud grâce à l'intervention de la Fédération malgache de football (FMF), du président fédéral et de la secrétaire générale. Dans un message vidéo, il a tenu à remercier les dirigeants fédéraux avant de dévoiler la liste officielle des 22 joueurs retenus.

Par rapport à la présélection publiée ces dernières semaines, quelques ajustements ont été opérés. Le défenseur central évoluant au Pau FC n'a pas été libéré par son club. Pour pallier ce forfait, le staff a convoqué William Rambeloson, de l'AFCA, qui intègre ainsi le groupe définitif. Boualem Mankour a également évoqué le cas de Liva « Rasta », annoncé parmi les joueurs suivis mais finalement absent de la liste finale : « J'ai eu des personnes qui m'ont demandé de ne pas le convoquer. Je me suis plié. Je prends mes responsabilités. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe retenu conserve néanmoins une ossature équilibrée entre talents locaux et expatriés. On y retrouve notamment le gardien Christopher Cladec-Laguesse (ESTAC Troyes), le défenseur Larry Randrianasololo (Versailles FC), le milieu Noah Grégoire (Voltigeurs, France) ainsi que l'attaquant Danieldo Raharison, pensionnaire du Viseu FC au Portugal. Plusieurs cadres issus du CFFA, d'Elgeco Plus, du TGBC ou encore du Rouge FC figurent également dans l'effectif.

Face aux Bafana Bafana, la tâche s'annonce ardue. Les Sud-Africains restent une référence continentale dans les catégories de jeunes et bénéficieront de l'avantage du terrain lors des deux manches. Les Barea U23 espèrent toutefois créer la surprise grâce à un groupe ambitieux et déterminé à poursuivre son aventure continentale. « Nous aurons besoin du soutien de tous les Malgaches », a lancé Boualem Mankour. Un appel qui résonnera jusqu'à Antananarivo au moment où les jeunes Barea s'apprêtent à relever l'un des plus grands défis de leur campagne qualificative.