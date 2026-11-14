Madagascar: Arts contemporains - Le Prix Paritana célèbre une décennie de création malgache

Vingt et un artistes, lauréats et vice-lauréats, investissent les espaces de la Fondation H à Analakely à l'occasion du vernissage qui s'est tenu hier soir. Une exposition anniversaire d'envergure qui retrace dix années de soutien à la scène contemporaine de la Grande Île.

C'est une étape majeure pour l'art contemporain à Madagascar. Le Prix Paritana souffle ses dix bougies et marque cet anniversaire par une exposition collective majeure à la Fondation H, à Analakely, inaugurée officiellement hier soir. L'événement réunit pas moins de 21 artistes, lauréats et vice-lauréats, qui ont marqué l'histoire de cette distinction depuis sa création. L'exposition s'articule autour de quatre axes thématiques forts qui interrogent la société malgache contemporaine : le lien social, la transmission, la fracture et la résistance portée par les femmes. À travers des médiums variés, chaque artiste livre sa lecture sensible et engagée de ces réalités.

Regards croisés

Parmi les oeuvres marquantes de cette rétrospective, la photographe Viviane Rakotoarivony aborde le thème de la résistance féminine à travers une série poignante de six clichés. Elle y documente le parcours de Justine, mettant en lumière avec pudeur sa résilience, sa force intérieure et sa dignité face aux épreuves.

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Sur un registre sculptural, l'artiste plasticien Andri Marcel interpelle le visiteur avec une oeuvre baptisée Intervalle. Fidèle à sa démarche de recyclage et de récupération, il assemble des matières du quotidien -- des tongs usagées, des boîtes de conserve et du fil -- pour leur offrir une seconde vie. Cette installation dénonce l'effritement progressif des valeurs fondamentales et des piliers de la société malgache, tels que l'entraide et la solidarité. Grâce à l'accompagnement du Prix Paritana, cette réflexion a pu prendre corps sous la forme d'une sculpture en volume saisissante.

Le photojournalisme d'investigation trouve également toute sa place avec le travail au long cours de Rijasolo. À travers 48 photographies, il plonge le public au coeur de la problématique des vols de zébus dans le Sud et l'Ouest, à Amboasary-Sud, Betroka, Antsalova et dans la région du Menabe. Fruit de huit années de reportage, entamé en 2013 lors de l'« Opération Tandroka », à l'époque de Remenabila, cette série documentaire, couronnée par un World Press Photo en 2020, témoigne d'une crise sécuritaire et sociale devenue un sujet d'envergure internationale.

Focus sur Temandrota

Au-delà de cette présentation collective, cette édition anniversaire met particulièrement en valeur le parcours de Temandrota, tout premier lauréat du Prix Paritana en 2016. Quatre salles entières sont consacrées à une monographie de ses oeuvres. Ce focus illustre concrètement la philosophie du prix : assurer une continuité et un accompagnement durable aux créateurs malgaches sur la scène artistique nationale et internationale. Cette exposition anniversaire à la Fondation H s'impose ainsi comme un panorama incontournable pour saisir toute la vitalité, l'audace et l'engagement de la création contemporaine malgache de ces dix dernières années.