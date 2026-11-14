Madagascar - États-Unis - Un accord de coopération militaire en gestation

Washington et Antananarivo s'apprêtent à franchir un nouveau cap dans leur coopération militaire. Un accord logistique de type ACSA ou Acquisition and Cross-Servicing Agreement devrait être signé incessamment entre les deux pays.

ACSA. Tel est l'acronyme de l'accord militaire que Madagascar et les États-Unis seraient en passe de signer. Selon les indiscrétions, la signature devrait se faire la semaine prochaine, sauf changement de programme.

L'existence de cet accord en gestation a été affirmée par le général John Brennan, commandant adjoint du Commandement des États-Unis pour l'Afrique ou USAfricom, durant une conférence de presse par visioconférence, mercredi. Un échange avec les journalistes pour faire un débriefing de sa visite à Madagascar et au Mozambique au début du mois. « Concernant Madagascar, je pense que nous sommes sur le point de signer un accord ACSA, qui nous permettra d'engager des fonds du Département sur le continent et d'échanger des services, afin d'en faire davantage pendant les exercices, entre autres », soutient-il.

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L'ACSA ou Acquisition and Cross-Servicing Agreement constitue un mécanisme pour faciliter la logistique et le ravitaillement mutuel entre forces armées. Dans une certaine mesure, il s'agit d'un mécanisme administratif et financier conçu pour faciliter des opérations conjointes. Ces opérations peuvent consister en des interventions opérationnelles ou des exercices conjoints.

Il peut encadrer la fourniture de biens et de services nécessaires aux opérations, comme le ravitaillement, le transport ou certains soutiens matériels. Les prestations peuvent faire l'objet d'un remboursement financier ou d'une compensation en nature, selon les modalités convenues entre les parties. Ce type d'accord vise essentiellement à réduire les contraintes administratives et logistiques qui peuvent ralentir la préparation et la conduite d'activités militaires.

La perspective de cet accord met en lumière la dimension stratégique de la position de Madagascar dans l'océan Indien et le canal du Mozambique. Un point que le général Brennan a souligné dans sa réponse à la presse. « Nous sommes néanmoins heureux d'avoir pu effectuer cette visite et je pense que nous avons réalisé des progrès considérables avec des partenaires très précieux dans une région qui présente un intérêt stratégique pour les États-Unis, tant sur le plan économique que sécuritaire », indique-t-il. Cette dimension stratégique porte notamment sur la sécurité maritime. Elle est due aux autoroutes maritimes au large de la Grande île.

Des préoccupations

« Compte tenu du volume du trafic passant par le canal du Mozambique, cette zone stratégique revêt une grande importance pour le transport maritime et le commerce mondial. Nous voulons nous assurer qu'elle soit protégée contre des prédateurs tels que l'État islamique au Mozambique et contre quiconque chercherait à nuire au transport maritime international et au commerce mondial dans son ensemble », indique justement le commandant adjoint de l'USAfricom.

De passage à Madagascar début octobre, Catherine Vautrin, ministre française des Armées et des Anciens combattants, a elle aussi mis l'accent sur cette position stratégique de la Grande île dans le domaine de la sécurité maritime. Une situation confortée par la perturbation des autoroutes maritimes à cause de la guerre au Moyen-Orient. « Madagascar occupe une place absolument centrale dans notre approche de la sécurité maritime dans l'océan Indien. Les routes maritimes de l'océan Indien relient nos économies au reste du monde. Leur sécurisation est essentielle, particulièrement dans un contexte de recomposition des flux maritimes liée à la situation au Moyen-Orient », a déclaré la ministre.

Avec les Forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien (Fazsoi) et ses territoires à La Réunion et à Mayotte, la France dispose d'une présence militaire constante. Manifestement, les États-Unis souhaitent faciliter leurs interventions opérationnelles dans la région. Cette évolution stratégique intervient également dans un contexte de renforcement de la coopération militaire entre Madagascar et la Russie. Un raffermissement des liens militaires réaffirmé lors du récent sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu à Moscou. Le sujet a justement été abordé durant les échanges par visioconférence entre la presse et le général Brennan.

Tout en reconnaissant la liberté des États africains de choisir leurs partenaires, le responsable militaire américain a fait part de ses réserves. « Ce qui nous préoccupe, c'est le modèle que la Russie a utilisé au Sahel et sa volonté de l'étendre à d'autres régions du continent. Sur le plan stratégique, Madagascar occupe une position extrêmement importante, tout comme le Mozambique, et nous ne souhaitons pas voir ces modèles appliqués dans ces deux pays.

Bien entendu, nous disons à nos alliés et partenaires sur le continent qu'ils sont libres de nouer des partenariats avec qui ils souhaitent. Cependant, nous voulons nous assurer qu'ils comprennent les risques associés à ces partenariats, afin que la Russie n'applique pas en Afrique de l'Est son modèle de lutte contre le terrorisme, qui s'est révélé largement inefficace au Sahel et qui pourrait déstabiliser la région, comme cela s'est produit au Sahel », soutient le général Brennan.