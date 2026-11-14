Madagascar: Eau et électricité - La Jirama cumule dix ans de défaillances

La Cour des comptes constate que les difficultés de la Jirama persistent depuis 2016. La compagnie fait état d'une amélioration par rapport à l'an dernier et annonce des investissements pour renforcer la production et rénover les réseaux.

Dix ans après les premiers constats de la Cour des comptes, les difficultés structurelles de la Jirama persistent et tendent à s'aggraver. Dans une note d'orientation stratégique publiée en novembre et consacrée aux solutions durables à la crise énergétique à Madagascar, l'institution relève trois faiblesses majeures. La production peine à suivre la hausse de la demande, la saturation du réseau entraîne des pertes et des interruptions de service, et les déficits de la compagnie alourdissent les charges de l'État.

Le manque d'investissements expliquerait en partie ces difficultés, selon une source proche du dossier. « Le problème fondamental réside dans le manque d'investissements réalisés par le passé. Des infrastructures ont certes été construites, mais leur capacité de production était limitée», explique cette source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le secteur de l'eau, la production, estimée à 200 000 m³, reste insuffisante pour couvrir les besoins. Évalué à 100 000 m³ il y a plusieurs années, le déficit pourrait désormais atteindre 150 000 m³. La vétusté des infrastructures perturbe également l'approvisionnement.

Sur le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), une première estimation fait état d'un déficit de production électrique de 25 MW. La Jirama attribue ce manque, entre autres, à la baisse des réserves d'eau qui alimentent les centrales hydroélectriques, sous l'effet de la saison sèche et du phénomène El Niño. Les niveaux d'eau sont particulièrement bas en octobre et en novembre. Des pannes touchent aussi les groupes de production Afripower et TAC 1, tandis que les opérations de maintenance et les retards de livraison des pièces de rechange limitent la puissance disponible. Pour les ménages, ces difficultés se traduisent par des coupures prolongées d'eau et d'électricité.

Production et réseaux

La Jirama fait toutefois état d'une amélioration par rapport à novembre 2025. Le déficit électrique avait alors atteint 35 MW, entraînant des délestages de jour comme de nuit, qui pouvaient durer jusqu'à trois heures.

La compagnie évalue aujourd'hui ce déficit entre 16 et 20 MW et indique que les délestages se limitent aux soirées et durent au maximum deux heures. La production d'eau a également progressé depuis le début de l'année, selon la Jirama.

Plusieurs projets financés notamment par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne doivent accroître la production d'eau et moderniser les réseaux de distribution. Sur les 1 300 km que totalisent ces réseaux, les 64 km les plus vétustes seront remplacés. La compagnie prévoit également de renforcer la surveillance et la réparation des équipements.

Dans le secteur de l'électricité, la Jirama prévoit d'accélérer la réparation des groupes Afripower et TAC 1, de renforcer la maintenance préventive et d'améliorer la gestion de la production. L'État entend sécuriser l'approvisionnement en carburant et mettre en service un système de stockage par batteries d'une capacité de 30 MWh ainsi que des groupes thermiques de 45 MW. Des opérations d'ensemencement des nuages sont prévues du 14 au 17 novembre 2026 pour tenter de soutenir la production hydroélectrique.

À plus long terme, la Jirama prévoit de réhabiliter ses centrales, de diversifier ses sources d'énergie, de moderniser ses réseaux et d'accroître ses capacités de production. Elle entend aussi sécuriser les budgets de maintenance et l'approvisionnement en carburant et en pièces de rechange. L'objectif est de mieux absorber les variations saisonnières et de répondre aux besoins des ménages et des entreprises. « Le redressement de la Jirama demande de la patience et l'engagement de tous, notamment des usagers, qui doivent payer leurs factures à temps, dénoncer les fraudes et préserver les infrastructures », souligne la compagnie.

La Cour des comptes recommande de privilégier les investissements dans l'hydroélectricité et de les financer sur les ressources propres internes (RPI). Selon l'institution, le potentiel hydroélectrique de Madagascar, estimé à 7 800 MW, reste sous-exploité alors qu'il permettrait de couvrir les besoins énergétiques du pays.