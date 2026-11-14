Afrique: Football / Qualifications CAN 2027 - Les Barea se retrouvent dos au mur

La qualification devient un véritable défi pour Madagascar. Avec deux points après trois journées, les Barea ne peuvent plus se permettre de faux pas. La victoire du Nigeria face à la Tanzanie complique davantage leur situation, dans un groupe où un seul billet reste à prendre.

Deux points sur neuf possibles. Le bilan des Barea à mi-parcours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 est loin des ambitions affichées au départ. Le nul concédé jeudi face à la Guinée-Bissau (1-1) laisse un goût amer. Alors qu'ils tenaient leur première victoire dans cette campagne, les hommes de Corentin Martins ont été rejoints au score à la 84e minute.

La situation s'est davantage compliquée vendredi, avec la victoire du Nigeria contre la Tanzanie (3-1). Les Super Eagles portent ainsi leur total à six points après trois rencontres, contre sept pour la Guinée-Bissau et deux pour Madagascar. La Tanzanie ferme la marche avec un point, mais sa position au classement ne remet pas en cause sa présence à la phase finale.

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En effet, une seule place qualificative est disponible dans le groupe L. La Tanzanie étant automatiquement qualifiée en tant que pays coorganisateur de la compétition, seuls les trois autres pays sont en concurrence pour le billet restant. Contrairement aux groupes ordinaires, les deux premières places ne sont donc pas automatiquement qualificatives. Seule la sélection la mieux classée parmi la Guinée-Bissau, le Nigeria et Madagascar sera qualifiée.

Un calcul de plus en plus compliqué

Battus d'entrée par le Nigeria (2-1), les Malgaches ont ensuite partagé les points avec la Tanzanie (1-1), puis avec la Guinée-Bissau. Avec trois buts marqués et quatre encaissés en trois rencontres, ils n'ont toujours pas remporté le moindre match. À ce niveau de compétition, les erreurs individuelles et le manque de maîtrise collective coûtent cher.

« On est frustré et déçu du résultat. Face au Nigeria et à la Tanzanie, on méritait plus de points et contre la Guinée-Bissau, c'est un peu la même chose. C'est dur de ne pas prendre les trois points », a déclaré le sélectionneur Corentin Martins.

Le calcul des possibilités de qualification devient particulièrement exigeant. En remportant leurs trois dernières rencontres, face à la Guinée-Bissau, au Nigeria et à la Tanzanie, les Barea pourraient terminer avec onze points. Mais ce total ne leur garantirait rien.

Pour espérer terminer devant la Guinée-Bissau, actuellement à sept points, les Malgaches devront notamment compter sur un net ralentissement de leur adversaire. Si les Bissau-Guinéens récoltent cinq points ou plus lors de leurs trois derniers matchs, ils atteindront au moins douze points et devanceront Madagascar. Avec quatre points supplémentaires, ils termineraient à égalité avec les Barea, dans l'hypothèse d'un sans-faute malgache. Les confrontations directes seraient alors favorables à Madagascar.

La situation est également délicate face au Nigeria. Avec six points et trois rencontres encore à disputer, les Super Eagles peuvent atteindre quinze points. Pour que Madagascar les devance au classement, ils ne devront engranger que quatre points au maximum sur leurs trois dernières sorties. Une égalité à onze points resterait toutefois soumise aux critères de départage prévus par le règlement.

Un déplacement décisif

La prochaine confrontation face à la Guinée-Bissau, mardi 17 novembre à Bissau, prend ainsi une importance capitale. Une victoire permettrait aux Barea de revenir à deux longueurs de leur adversaire et de conserver une chance mathématique de qualification. En revanche, un nul réduirait encore davantage une marge de manoeuvre déjà très limitée, tandis qu'une défaite les éliminerait de la course à la qualification.

Les deux dernières journées, prévues en mars 2027, opposeront Madagascar au Nigeria et à la Tanzanie. Les Barea devront donc non seulement réaliser un parcours parfait, mais aussi surveiller attentivement les résultats de leurs deux concurrents directs.

« Face à la Guinée-Bissau, le jeu des Barea était bon, mais il a été gâché par cette énorme bourde du gardien, qui a véritablement plombé l'équipe. À mon avis, les chances de qualification sont désormais inexistantes. Il faut plutôt commencer à préparer la prochaine échéance de la CAN 2028 », confie Solofoniaina Raobisaona, supporter des Barea.

Mathématiquement, Madagascar reste pourtant en course. Mais après trois journées sans victoire, les Barea n'ont plus véritablement droit à l'erreur. Leur déplacement à Bissau pourrait constituer le dernier tournant de cette campagne, entre l'espoir d'un improbable redressement et le risque de voir la course à la CAN 2027 leur échapper.