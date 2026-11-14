Madagascar: Soavimbahoaka Ampitatafika - Une famille résiste à une attaque armée

Une famille a repoussé une attaque armée à Soavimbahoaka Ampitatafika. Un assaillant blessé a été interpellé par les gendarmes. Aucun bien n'a été dérobé.

Les occupants d'une maison attaquée à Soavimbahoaka Ampitatafika, dans la nuit de mercredi dernier, ont opposé une résistance aux assaillants, malgré les tirs de ces derniers. Depuis l'étage, ils ont lancé divers objets en direction des bandits. Un morceau de jarre (gamanta) a notamment atteint l'un d'eux, qui s'est effondré. Malgré une tentative de fuite, il a finalement été retrouvé étendu à l'arrière de la propriété. Les gendarmes l'ont interpellé et conduit à l'hôpital pour recevoir des soins, avant de l'interroger. Les recherches se poursuivent pour retrouver ses complices.

Aucun objet n'a été emporté lors de cette attaque, qui n'a pu être menée à son terme grâce à l'intervention rapide des gendarmes. Outre l'assaillant blessé et interpellé, un pistolet et des munitions ont également été retrouvés sur place.

Encore en vie

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Au moins dix individus ont pris d'assaut une vaste propriété abritant également un magasin de matériaux de construction. Pour y accéder, les assaillants ont utilisé deux échelles afin d'escalader le mur d'enceinte. Ils ont ensuite forcé une porte, sans toutefois réussir à pénétrer dans la maison. Face à cette intrusion, les occupants se sont réfugiés au dernier étage et ont tenté de repousser les bandits en leur lançant des pierres. Ces derniers ont riposté en ouvrant le feu. Au cours de l'affrontement, une porte vitrée a été brisée et le propriétaire de la maison a été blessé.

Alertés, les gendarmes de Fenoarivo sont rapidement intervenus. Un échange de tirs a éclaté, mais les malfaiteurs ont profité de l'obscurité pour prendre la fuite. Des traces de sang relevées sur les lieux laissent supposer que certains d'entre eux ont également été blessés. Une arme artisanale a par

ailleurs été abandonnée dans la cour. L'assaillant blessé a été retrouvé étendu au bord d'une rizière, à environ 150 mètres de la propriété attaquée. Encore en vie, il était toutefois incapable de parler. Deux balles auraient été découvertes dans sa poche. Il pourrait ainsi être le propriétaire du pistolet abandonné dans la cour.