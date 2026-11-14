Madagascar: La chirurgie au laser arrive dans les hôpitaux publics

La chirurgie au laser est désormais disponible au CHU JRA, après Mahajanga. Elle permet de traiter plusieurs pathologies urinaires sans chirurgie ouverte et d'accélérer la récupération des patients.

La chirurgie au laser fait son entrée dans les hôpitaux publics. Cette technique est disponible depuis cette semaine au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). Le CHU de Mahajanga en dispose déjà, et celui de Fianarantsoa sera également équipé.

Cette acquisition s'inscrit dans une coopération avec les Hospices civils de Lyon et les CHU de Saint-Étienne et de Vienne, qui vise aussi à renforcer les équipements médicaux et les outils de formation.

Ces appareils sont destinés à améliorer la prise en charge des pathologies de l'appareil urinaire, sans recourir à la chirurgie ouverte. « Ce laser permet de détruire les calculs situés dans la vessie, les uretères ou les reins. La technique peut également être utilisée pour opérer la prostate et traiter les tumeurs de la vessie. L'intervention s'effectue par les voies naturelles, à l'aide d'un instrument introduit dans les conduits urinaires», a expliqué hier le professeur Yoël Rantomalala, chef du service d'urologie du CHU JRA.

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Tarif supérieur

Les patients y gagnent. La méthode limite ainsi les contraintes liées aux interventions chirurgicales classiques. « Les patients récupèrent rapidement et peuvent reprendre leurs activités quotidiennes sans longue convalescence », poursuit le professeur.

Cette technologie répond à une demande de soins déjà existante. Au CHU JRA, environ huit à dix patients sont opérés chaque mois pour des calculs urinaires, et près de trois par semaine pour des interventions sur la prostate.

Le tarif des interventions au laser n'est pas encore arrêté. Il pourrait être supérieur à celui des anciennes techniques.

« Une participation financière sera nécessaire pour renouveler les consommables. Autrement, lorsqu'ils seront épuisés, nous n'en disposerons plus », souligne le professeur. À titre indicatif, une évacuation sanitaire en Inde pour bénéficier du laser peut coûter jusqu'à 40 000 euros. Et une fibre laser qui permet de traiter une dizaine de patients coûte environ 300 euros.

À travers cette acquisition, le CHU JRA entend élargir l'accès à des traitements moins invasifs. Il veut aussi encourager les patients à consulter dès les premiers symptômes, afin d'éviter que les maladies ne s'aggravent avant leur prise en charge.