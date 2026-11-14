Madagascar: Stade barea - Le forum des entrepreneurs ouvre ses portes

Le Forum national des entrepreneurs réunit pendant deux jours les acteurs économiques autour des opportunités commerciales, des partenariats et de la création d'emplois.

Les entrepreneurs malgaches disposent de deux jours pour développer leurs activités, trouver de nouveaux partenaires et explorer des débouchés commerciaux. La huitième édition du Forum national des entrepreneurs (FNE) a officiellement ouvert ses portes ce 13 novembre 2026 au Stade Barea Mahamasina. Organisé par Madagascar Entreprises Développement (MED), à travers son Club des Entrepreneurs, l'événement se poursuit jusqu'au 14 novembre autour du thème « Agir vite et changer d'échelle : No Limit ».

Au-delà des expositions, ce rendez-vous constitue une occasion pour les petites et moyennes entreprises, les startups et les porteurs de projets de renforcer leur visibilité et de nouer des relations professionnelles. Pendant deux jours, les participants peuvent présenter leurs produits et services, rencontrer des fournisseurs, rechercher des clients et identifier de nouvelles possibilités de financement. Des conférences, des ateliers pratiques, un concours de pitch et des rencontres professionnelles sont également au programme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'accès aux marchés et aux partenaires reste pourtant un défi pour de nombreux entrepreneurs. Le forum entend ainsi faciliter les échanges entre les acteurs économiques et rapprocher les entreprises des opportunités commerciales. Le « Speed Business Connect », notamment, permet aux participants de multiplier les contacts avec de potentiels clients, fournisseurs et partenaires.

Valorisation

« Le Forum national des entrepreneurs vient soutenir les entrepreneurs malgaches. Il leur permet d'exposer leurs produits, de les présenter et de rechercher de nouveaux débouchés. L'État, avec l'ensemble de ses partenaires, s'efforce continuellement de les accompagner. Nous constatons une réelle évolution de l'entrepreneuriat à Madagascar, avec des opérateurs qui accèdent à de nouvelles opportunités commerciales et à de nouvelles filières », souligne Nampoina Ny Riana Raharimanjato, ministre de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé.

Pour le membre du gouvernement, ces rencontres contribuent également à valoriser les initiatives locales. « L'intérêt de ce forum réside dans les échanges, le partage d'expériences, la recherche de débouchés et la présentation des produits réalisés par les entrepreneurs. Il est important de montrer qu'il existe des opérateurs prêts à investir, à produire et à contribuer au développement économique du pays », ajoute-t-il.

De son côté, Miora Ramananjatovo, présidente du Club des Entrepreneurs MED, rappelle le rôle de l'accompagnement dans la création d'activités. « Madagascar Entreprises Développement est une structure d'accompagnement. Les membres du Club des Entrepreneurs ont tous bénéficié de formations auprès de MED. Cette huitième édition du forum est aussi une occasion de rencontrer des fournisseurs et de développer des relations professionnelles », explique-t-elle.

À travers cette initiative, les organisateurs veulent faire de l'entrepreneuriat un levier de création d'emplois et de dynamisation de l'économie. En facilitant la visibilité des entreprises et leur accès aux réseaux professionnels, le forum cherche à transformer les projets en activités pérennes, capables de générer des revenus et des emplois au bénéfice de la population.