Madagascar: Dupire en pire

C'en est presque fini des chances des Barea de se qualifier pour la phase finale de la CAN 2027.

Après un match nul concédé face aux Bissau-Guinéens, la probabilité de figurer parmi les participants au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda tend vers zéro. Il reste encore trois journées, mais l'optimisme est ténu.

Jeudi au Maroc, les Barea semblaient avoir le match en main après avoir ouvert le score, mais le gardien Dupire a certainement gagné le prix de la plus grosse boulette de la FIFA. Une sortie inopportune et hasardeuse a permis aux Bissau-Guinéens d'égaliser. Du coup, le choix du coach Corentin Martins, déjà très contesté, est remis en cause.

Avec dix-neuf matchs sans victoire, son bilan n'est guère élogieux. Sur le papier, le nouveau match nul contre les Bissau-Guinéens n'était pas mauvais par rapport à l'exploit de ces mêmes Bissau-Guinéens face au Nigeria (3-0) lors de la journée précédente. Mais à y voir de près, les Barea ne méritaient pas de gagner, alors que les Bissau-Guinéens méritaient le match nul. La seconde mi-temps a été nettement à leur avantage, alors que, comme c'est souvent le cas, les Barea se sont recroquevillés en défense. Et ce qui devait arriver arriva.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un très mauvais coaching dans les remplacements de joueurs a également hypothéqué les chances des Barea. Des changements après l'ouverture du score qui ont déséquilibré l'équipe. Les Barea semblent toujours à l'heure du tâtonnement. Pas d'ossature stable, pas de structure de jeu, des joueurs qui vont et qui viennent, de nouveaux joueurs à chaque match dont le niveau est contestable.

Il est temps de tirer les conclusions, étant donné que le coach a eu suffisamment de temps et surtout de matchs pour faire ses preuves. Jusqu'ici, aucun match des Barea n'a donné satisfaction aux supporters de l'équipe nationale. L'ancien international français d'Auxerre était porteur de beaucoup d'espoir, mais son inexpérience du football africain en général et malgache en particulier saute aux yeux.

C'est une équipe sans âme, sans identité, sans conviction, sans motivation qui monte sur le terrain à tous les coups. On ne sent pas la rage de vaincre, l'envie de se battre et surtout de gagner. C'est une équipe amorphe, sans énergie et sans cohésion. Il y a trop de paramètres négatifs qui constituent un terreau pour les mauvaises performances et les déceptions.

Il faut arrêter dès maintenant cette descente aux enfers au lieu d'espérer encore un petit miracle, un sursaut d'orgueil. Une équipe qui n'a pas su montrer ce qu'elle a dans le ventre, dans la tête et dans les pieds pendant plusieurs matchs ne peut pas renverser la vapeur en trois rencontres. Ailleurs, on n'aurait pas attendu aussi longtemps pour sauver ce qui peut encore l'être.

Il n'y a même pas de dilemme cornélien. Il s'agit d'avoir le courage de prendre le taureau par les cornes. C'est le cas de le dire.