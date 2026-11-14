Madagascar: Enseignement supérieur - Les diplômés encouragés à entreprendre

L'obtention d'un diplôme universitaire ne garantit pas automatiquement un emploi. Face aux difficultés d'insertion professionnelle, la création d'activités représente une autre perspective pour les jeunes diplômés.

Cette question a été soulevée le 11 novembre, au Centre de conférences international (CCI) à Antananarivo, lors de la sortie de promotion ALTIORA 2026 de l'Oniversité FJKM Ravelojaona, qui a réuni six cent soixante sortants issus de différentes mentions.

La recherche d'un emploi salarié reste souvent le premier réflexe après les études. Déposer des curriculum vitae auprès des entreprises et des institutions constitue, pour beaucoup, la principale démarche envisagée. Pourtant, cette orientation pose la question des possibilités d'insertion lorsque les offres disponibles ne correspondent pas au nombre de nouveaux diplômés.

Capacité

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La capacité à créer sa propre activité devient alors un enjeu. « Ne vous limitez pas à chercher où déposer vos curriculum vitae. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez créer et quels problèmes vous pouvez résoudre », a interpellé Lala Disaine, du bureau exécutif national de la FJKM.

Cette intervention met en évidence la nécessité de faire évoluer les perspectives professionnelles des jeunes. L'entrepreneuriat ne se résume toutefois pas à une volonté de créer une entreprise. Il suppose une capacité à identifier les besoins, à proposer des solutions adaptées et à mobiliser les compétences acquises durant la formation universitaire.

Le passage des connaissances théoriques à une activité concrète demeure néanmoins un défi. L'accès au financement, l'accompagnement et la connaissance du marché conditionnent également la réalisation des projets. Encourager l'initiative entrepreneuriale nécessite ainsi davantage qu'un appel à changer de mentalité.

Pour les six cent soixante diplômés de la promotion ALTIORA, la fin du parcours universitaire marque le début d'une nouvelle étape. Au-delà de la recherche d'un poste, l'enjeu est désormais de valoriser les compétences acquises et de trouver leur place dans un marché du travail qui exige aussi de l'initiative.