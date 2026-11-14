Madagascar: Antananarivo - Les autorités renforcent le contrôle de la fermeture des bars

Les bars ouverts après 21 heures à Antananarivo sont de nouveau dans le viseur des autorités.

Dans la nuit du 11 novembre, une opération de contrôle a été menée pour vérifier le respect de l'heure légale de fermeture des établissements. Malgré cette mesure, certains bars continuent d'accueillir des clients au-delà de l'horaire autorisé, notamment dans les quartiers.

Fixée à 21 heures, l'heure de fermeture des bars n'est pas une nouvelle réglementation. Les autorités entendent toutefois renforcer son application à travers des inspections coordonnées. L'opération mobilise le district d'Antananarivo I, la Commune urbaine d'Antananarivo, les Forces de sécurité ainsi que la Direction générale des impôts.

Du côté des exploitants, les contraintes liées à la fermeture sont également évoquées. Volahanta Tantely, propriétaire d'un bar, explique que 21 heures correspond à l'heure de fermeture de son établissement. « C'est l'heure de fermeture du bar, mais certains clients emportent leurs boissons chez eux », précise-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers ces contrôles, les autorités ciblent les établissements qui poursuivent leurs activités au-delà de l'heure réglementaire. Elles mettent en avant une approche axée sur l'organisation, la coordination et la prévention, tout en prévoyant des sanctions à l'encontre des contrevenants.