Madagascar: Communication - Les fausses informations gagnent du terrain

La multiplication des fausses informations fragilise la fiabilité de l'information. Sur les réseaux sociaux, la mésinformation, la malinformation et les discours de haine circulent rapidement, parfois au détriment de la réputation des personnes et de la compréhension des faits.

Le phénomène touche également les médias traditionnels, qui peuvent reprendre des contenus issus des plateformes numériques sans vérification suffisante. Face à cette situation, Studio Sifaka a lancé I-Verify, une plateforme numérique de fact-checking, ce vendredi 13 novembre, à l'hôtel Colbert, à Antaninarenina. Elle vise à faciliter l'accès des citoyens à des informations vérifiées.

Pour Harrison Ratovondrahona, directeur exécutif de Studio Sifaka, la création d'I-Verify répond à la multiplication des informations non vérifiées sur les réseaux sociaux et aux difficultés rencontrées par les citoyens pour distinguer les faits des contenus trompeurs. La propagation de la mésinformation et de la malinformation, ainsi que les discours de haine, renforcent la nécessité de disposer d'un espace consacré à la vérification des faits.

Contraintes

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La difficulté ne réside pas uniquement dans la quantité de contenus diffusés. Les préjugés, le manque d'éducation aux médias et les intérêts particuliers favorisent également la propagation des informations trompeuses. Certaines publications servent à discréditer des personnes ou à alimenter des discours de haine. Leur circulation rapide rend parfois difficile la distinction entre faits établis, opinions et affirmations sans fondement.

La vérification se heurte aussi à des contraintes importantes. Retrouver l'origine d'une publication, identifier les sources et accéder aux informations nécessaires au recoupement représentent des difficultés majeures. Certains sujets touchent des intérêts particuliers, tandis que les sources restent parfois difficiles à obtenir. Sans confrontation des versions ni éléments vérifiables, l'établissement des faits devient plus complexe.

La plateforme accorde une attention particulière aux jeunes, avec une ligne éditoriale orientée vers les sujets susceptibles de les intéresser, notamment ceux liés à l'environnement électoral. Cette orientation souligne l'enjeu de l'éducation aux médias dans un contexte où les réseaux sociaux occupent une place importante dans l'accès à l'actualité.

La responsabilité dépasse toutefois les seules plateformes numériques. Les médias traditionnels restent également concernés lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux comme sources d'information. La prise de conscience de l'importance des informations fiables progresse, mais elle doit se traduire par une vigilance constante. Dans un espace médiatique où les contenus circulent parfois plus vite que leur vérification, la crédibilité de l'information dépend avant tout de la rigueur avec laquelle les faits sont établis.