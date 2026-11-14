Afrique: Juan Rakotojohary,, pilote de rallye et d'eSport - « Je considère la qualification au Mondial comme une victoire »

interview

Juan Rakotojohary, jeune pilote du FMMSAM et quintuple champion de Madagascar en slalom et en course de côte sur terre, vient de décrocher sa qualification pour le championnat du monde d'eSport, qui se tiendra à Shanghai du 7 au 12 décembre.

Que représente pour vous cette qualification pour le championnat du monde d'eSport ?

Je n'avais pas prévu de participer à des compétitions virtuelles cette année. Depuis quelques années, je cours surtout au volant de vraies voitures. J'ai simplement essayé de saisir les occasions qui se présentaient. La qualification n'a pas été facile. J'ai franchi la première étape en ligne et j'ai vu que j'avais encore une marge de progression. Le jeu était nouveau pour moi, mais j'ai pu m'y adapter rapidement. Je me suis bien préparé et ça a payé. C'est un exploit pour moi et je suis très heureux de pouvoir représenter Madagascar à un championnat du monde. Je considère cette qualification comme une victoire.

Comment avez-vous vécu votre première participation à une compétition continentale ?

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J'ai disputé la première étape des qualifications en ligne en mai. J'ai terminé parmi les huit meilleurs pilotes, qui se sont retrouvés au Botswana pour la phase continentale. Trois Malgaches s'étaient qualifiés, mais seuls Andritiana et moi avons pu nous rendre à Gaborone. Nous avons commencé par des essais libres en plusieurs groupes, puis les chronos des essais ont déterminé qui passerait à la phase à élimination directe. Notre objectif était de terminer parmi les deux premiers pour décrocher une place au Mondial. La finale a opposé deux Malgaches et je l'ai remportée. À Shanghai, nous nous attendons à un niveau très élevé, notamment de la part des pilotes européens et asiatiques. Nous allons nous préparer en conséquence.

Comment avez-vous financé votre déplacement à Gaborone ?

Nous devions trouver nous-mêmes des sponsors, mais le délai était trop court. Nous avons donc payé notre déplacement de notre poche. Ce qui nous a le plus motivés, c'était de savoir qu'en cas de qualification pour le Mondial, nos billets d'avion et nos frais de séjour seraient intégralement pris en charge. Au Botswana, des observateurs nous ont dit que les pilotes africains comptaient parmi les plus rapides. C'est encourageant, mais je reste prudent quant à nos chances à Shanghai. Atteindre la finale sera difficile, mais nous ferons de notre mieux pour y parvenir.

Où en est votre projet de courir sur les circuits thaïlandais ?

Je devais participer à des essais en octobre, mais les inondations en Thaïlande ont empêché leur tenue. La prochaine manche est prévue en novembre. Iaro Razanakoto, qui s'occupe du projet, est très pris ces derniers temps. Nous avons peu échangé et j'attends ses indications pour la suite. Je devrais commencer dans une catégorie intermédiaire, en 1 500 cm³, l'équivalent de la M10 à Madagascar. Ensuite, je pourrai gravir les échelons au fil du temps. Mon ambition est d'évoluer sur la scène internationale, que ce soit en eSport ou sur circuit, notamment en Thaïlande. J'essaierai de montrer ce que j'ai dans le ventre. On verra ensuite jusqu'où je pourrai aller.