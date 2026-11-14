Madagascar: Approvisionnement en médicaments - Salama célèbre ses 30 ans

14 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Depuis 1996, la Centrale d'achats de médicaments essentiels et de matériel médical Salama approvisionne les établissements publics et les organisations privées à but non lucratif.

Elle a lancé hier les activités marquant son trentième anniversaire, alors que l'accès aux médicaments essentiels reste un défi, notamment dans les zones enclavées.

« Nous avons notamment assuré l'approvisionnement en médicaments et en intrants de santé de qualité, à des prix abordables. De nombreux centres de santé, aussi bien en milieu urbain que dans les zones enclavées, bénéficient ainsi de produits proposés à prix unique », a déclaré la docteure Domoina Rajaonarivony, directrice générale de Salama, lors de la cérémonie.

Créée à l'initiative de l'État malgache avec le soutien de partenaires techniques et financiers, la centrale achète et distribue des médicaments génériques, des consommables et du matériel médical.

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« Ces trente années témoignent d'une histoire construite grâce à l'appui du ministère de la Santé publique, au soutien constant de nos partenaires techniques et financiers et à la confiance de nos clients », poursuit Domoina Rajaonarivony.

Après trois décennies d'activité, la centrale doit encore assurer la régularité de l'approvisionnement jusque dans les établissements de santé les plus éloignés. Dans ces zones, la disponibilité des médicaments et du matériel médical reste déterminante pour l'accès aux soins.

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