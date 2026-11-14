Madagascar: 46e grand rallye de Madagascar - Olivier mène devant Frédéric

Un trio ASACM en tête. L'équipage Olivier-Mahents sur Mitsubishi Evo X devance le duo Fred-Andry Tahina à l'issue de la première étape du Grand Rallye de Madagascar hier.

Duel entre Mitsubishi. Comme prévu, du spectacle et de la belle bagarre entre le trio de tête ont été au rendez-vous dès la première journée d'hier. L'équipage Olivier Ramiandrisoa-Mahenintsoa Randriambolona, au volant d'une Mitsubishi Evo X CFAO Motul ID Rental R4, mène provisoirement la course à l'issue de la première journée de la 46e édition du Grand Rallye de Madagascar. Ce rallye compte pour la cinquième et dernière manche du championnat national organisé par la Fédération du sport automobile de Madagascar.

Olivier a réalisé deux temps scratchs sur les trois spéciales d'hier, dont à l'ES1 : Xt Ambodiakatra pylone-Maridaza (17,4 km), en 0.11.09,7, et à l'ES3: Ambohitrakanga-Xt Analavohitra (22,5 km), en 0.13.35,9. Cet équipage a réalisé le deuxième meilleur temps à l'ES2 : Sarievo Nord-Ambohitrakanga 1 (9,92 km), en 0.05.53,0. «Nous avions imposé le rythme au fil de la journée. Ce n'était pas assez à l'ES2, puis nous avons réalisé le scratch à l'ES3. Nous essayons d'attaquer et de gérer en même temps la mécanique. Il faut rester concentré», a confié Olivier au terme de la première étape.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rien n'est joué

L'équipage leader au championnat, Frédéric Rabekoto-Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, sur Mitsubishi Yas R4, occupe la deuxième position. Fred a été l'auteur du temps scratch de l'ES2 (0.05.47,0), ainsi que de deux deuxièmes meilleurs temps à l'ES1 (0.11.10,4) et à l'ES3 (0.14.08,2). « Ce n'est pas le résultat espéré, mais on peut encore rebondir. Nous avions rencontré un petit souci dans l'ES2 et avions dû nous arrêter un moment. Nous n'allons plus gérer à partir de demain (ce jour) », a souligné Fred.

Le sextuple champion national, Mathieu Andrianjafy, aux côtés de Nathanael Young sur Subaru orange XXL Jovena, se trouve en troisième position provisoire. Il a fini troisième à l'issue des trois spéciales. « Nous avions eu un problème au niveau du rapport de la cinquième. Nous avions dû faire avec, mais nous sommes toujours là. Les deux leaders sont très forts », reconnaît l'Enfant terrible.

L'équipage mixte RadoRaben-Anja Raben sur une Subaru a terminé quatrième à l'ES1, puis cinquième avant de devoir abandonner à la troisième suite à une crevaison. L'équipage père et fille, Tahina et Fifaliana Razafinjoelina, sur Subaru, a réalisé une belle remontée, de la cinquième place à l'ES1 à la quatrième place aux ES2 et ES3. Il talonne de près le trio de tête à l'issue de la première journée. Le combat sera de plus en plus rude ce samedi. Sept spéciales sont au programme et trois pour boucler la boucle dimanche.

Programme

Samedi 14 novembre :

· 8h41 (ES4) Xt Analavohitra-Maridaza 1 (15,8 km)· 9h22 (ES5) Sarievo Nord-Ambohitrakanga 2 (8,92 km)· 12h22 (ES6) Ambohitrakanga-Sarievo Nord 1 (8,92 km)· 12h45 (ES7) Circuit Tiana 1 (3,280 km)· 13h45 (ES8) Xt Analavohitra-Maridaza 2 (15,8 km)· 14h26 (ES9) Sarievo Nord-Ambohitrakanga 3 (8,92 km)· 16h56 (ES10) Ambohitrakanga-Sarievo Nord 2 (8,92 km)Dimanche 15 novembre :· 9h41 (ES11) Xt Analavohitra-Ambohitrakanga (22,5 km)· 13h23 (ES12) Circuit Tiana 2 (3,280 km)· 13h41 (ES13) Xt Analavohitra Ambodiakatra pylone PS (17 km)Serge Rasanda