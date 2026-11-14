Madagascar: Réaction - Corentin Martins fait part d'un sentiment mitigé

Les Barea et les Lycaons se sont quittés sur un nul (1-1) lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Rejoints au score à six minutes de la fin, les Malgaches ont dû se contenter d'un point.

Toujours pas de victoire pour les Barea. Les hommes de Corentin Martins ont concédé le nul jeudi soir au Maroc face aux Lycaons de Guinée-Bissau. Battus d'entrée par le Nigeria (1-2), ils avaient ensuite partagé les points avec la Tanzanie (1-1). Madagascar compte deux points après trois journées.

« Pour la troisième fois, nous sommes frustrés et déçus du résultat. [...] Nous méritions plus de points et, ce soir, c'est un peu la même chose. Nous avions en face de nous une très bonne équipe, avec de bons joueurs, qui avait déjà accumulé six points en deux matchs », a déclaré le technicien franco-portugais en conférence de presse d'après-match. Les deux équipes se retrouveront mardi 17 novembre en Guinée-Bissau pour la quatrième journée.

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« Nous allons essayer de nous préparer pour obtenir les trois points. C'était un match très serré. Après avoir encaissé le but de l'égalisation, l'équipe a bien réagi et s'est créé des occasions. [...] Nous allons essayer de bien récupérer, d'analyser la rencontre et de nous projeter sur le match de mardi. Ça va être un match difficile. Quand on est déçu d'un match ou du résultat, il faut relever la tête. [...] Ils ont des joueurs de qualité qui évoluent dans de grands clubs européens. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient battu le Nigeria 3-0. C'est pour cette raison que je suis content de mes joueurs. Ils ont fait face à une très bonne équipe. Nous aurions bien voulu gagner ce match », a ajouté Corentin Martins.

Les Lycaons ont profité d'une sortie du gardien Geordan Dupire pour égaliser à la 84e minute. « Ce sont des choses qui arrivent. [...] Nous avons essayé de mettre en place notre plan de jeu et nos adversaires ont marqué à la 84e minute. Nous avons essayé de réagir et nous nous sommes créé des occasions, mais la chance ne nous a pas souri. Nous gardons le moral. Il nous reste trois matchs à jouer dans ces éliminatoires. Nous allons nous donner à 100 %, comme à chaque match », a assuré le capitaine des Barea, Rayan Raveloson.

Ce scénario rappelle celui qu'avaient connu les Barea sous la direction de Romuald Rakotondrabe. À trois reprises en 2025, ils avaient encaissé un but dans les cinq dernières minutes lors des éliminatoires de la CAN ou de la Coupe du monde. Avec deux points en trois matchs, la tâche se complique pour Corentin Martins et ses joueurs.