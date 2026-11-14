Madagascar: Musique - Hery et Haja officialisent leur duo

Après plusieurs années de collaborations musicales, Hery et Haja franchissent une nouvelle étape en formant officiellement un duo. Les deux artistes donnent rendez-vous au public ce dimanche 15 novembre au CCESCA, à partir de 15 heures, pour un spectacle intitulé « Hery sy Haja IVAzo ».

Leur histoire musicale remonte à leur participation au concours Pazzapa en 2005, où ils étaient tous deux finalistes. Partageant les mêmes goûts musicaux, ils ont ensuite collaboré sur plusieurs interprétations avant de sortir, en 2014, l'album « Mamiko Foana », composé de huit titres. Toutefois, ils ne s'étaient encore jamais produits officiellement en tant que groupe. Ce rendez-vous marque ainsi leur première véritable scène commune sous l'identité Hery & Haja. « Nous avons commencé par des collaborations et des interprétations communes, mais c'est la première fois que nous nous présentons véritablement comme un groupe », explique Hery.

À travers ce spectacle, les deux artistes souhaitent faire découvrir leur univers musical et se rapprocher de leur public. Plus de vingt morceaux sont annoncés, dont une dizaine de leurs propres compositions et une dizaine interprétée avec des artistes invités surprises. Plusieurs artistes amis, dont certains les ont régulièrement accompagnés dans leur parcours, participeront également à l'événement, avec des invités surprises. Les spectateurs pourront notamment retrouver leurs titres emblématiques « Mamiko Foana », « Tiko tokoa » et « Raha ianao ».

Sur le plan musical, le duo explore principalement le pop-rock et le slow rock, dans des sonorités douces et accessibles, auxquelles s'ajoutent des influences de salegy et de sikaly.

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