Madagascar: Tennis - Ilo Rasoarahona rate de peu Les Petits As de Tarbes

14 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le jeune tennisman malgache Ilo Rasoarahona a réalisé un parcours remarquable au Maroc, du 2 au 6 novembre, lors des CAT U14 Grade 3 et des play-offs Afrique des Petits As. Une expérience enrichissante qui confirme son potentiel sur la scène continentale.

Engagé dans les play-offs Afrique des Petits As Wilson 2026, le jeune Malgache a franchi plusieurs étapes avant de s'arrêter dans le dernier carré. Lors de la phase de groupes, il a notamment dominé le Marocain Mohamed Reda Lahlou en deux sets (6-4, 6-0), puis le Tanzanien Zion Francis Thomas (6-0, 6-0).

En quart de finale, Ilo a confirmé sa bonne dynamique en éliminant le Tunisien Mohamed Ben Romdhane, tête de série numéro trois, sur le score de 6-2, 6-3. Son parcours s'est arrêté en demi-finale face à l'Égyptien Marwan El Tayyar, tête de série numéro un, qui s'est imposé en deux sets (6-2, 6-2).

Cette défaite le prive d'une qualification pour le prestigieux tournoi international des Petits As de Tarbes, en France, considéré comme une référence mondiale du tennis des moins de 14 ans.

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Cette tournée marocaine constitue une expérience précieuse pour Ilo. Son encadrement a salué son engagement et sa combativité, tout en remerciant ses parents, Herimanda Rasoarahona et Nathalie Randriamanga Rasoarahona, pour leur accompagnement. De retour au pays, le jeune tennisman retrouvera les courts avec un objectif : poursuivre sa progression et préparer les prochains rendez-vous internationaux.

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