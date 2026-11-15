Tunisie: Volley-ball / Où regarder le match Club Africain - Club Féminin de Carthage en direct ?

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le match opposant le Club Africain au Club Féminin de Carthage, comptant pour la 5e journée de la première phase du Championnat de Tunisie féminin de volley-ball, sera retransmis en direct ce samedi 14 novembre 2026 sur Al Wataniya 2, à partir de 12h00.

Cette confrontation mettra aux prises deux formations du volley-ball féminin tunisien dans un duel qui ouvrira le programme télévisé consacré au volley-ball national.

Les amateurs de volley-ball pourront ainsi suivre cette rencontre en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 2.

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