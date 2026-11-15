Tunisie: Volley-ball / Où regarder le match Club Africain - Club Féminin de Carthage en direct ?

Le match opposant le Club Africain au Club Féminin de Carthage, comptant pour la 5e journée de la première phase du Championnat de Tunisie féminin de volley-ball, sera retransmis en direct ce samedi 14 novembre 2026 sur Al Wataniya 2, à partir de 12h00.

Cette confrontation mettra aux prises deux formations du volley-ball féminin tunisien dans un duel qui ouvrira le programme télévisé consacré au volley-ball national.

Les amateurs de volley-ball pourront ainsi suivre cette rencontre en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 2.