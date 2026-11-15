Tunisie: Volley-ball - Trois affiches à suivre ce samedi sur Al Wataniya 2

Le volley-ball tunisien sera à l'honneur ce samedi 14 novembre, avec trois rencontres programmées en direct sur Al Wataniya 2. Une affiche féminine ouvrira le programme à la mi-journée, avant deux confrontations masculines qui viendront rythmer l'après-midi.

12h00 - Club Africain - Club Féminin de Carthage

La journée débutera par un duel féminin entre le Club Africain et le Club Féminin de Carthage. Une confrontation qui mettra aux prises deux formations du volley-ball féminin tunisien, comptant pour la 5ème journée de la première phase du Championnat Dames de volley-ball.

14h00 - AS AT Telecommunications Sfax - CO Kelibia

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Dans le cadre de la quatrième journée de la première phase du championnat de Nationale A masculine, l'ASATTS recevra le Club olympique de Kélibia. La rencontre, prévue à la salle Raed Béjaoui de Sfax, opposera deux formations du groupe B, déterminées à décrocher un résultat positif dans cette phase de compétition.

16h00 - Club Sportif Sfaxien - Saïdia Sidi Bou Saïd

La troisième affiche mettra aux prises le Club Sportif Sfaxien et Saïdia Sidi Bou Saïd, dans une confrontation comptant également pour la quatrième journée du championnat de Nationale A masculine. Programmé à la salle Raed Béjaoui de Sfax, ce duel du groupe A constituera un rendez-vous important pour les deux équipes dans la course aux points.

Les trois rencontres seront à suivre sur Al Wataniya 2, avec un programme qui s'étalera de 12h00 à 16h00.