Tunisie: Le nouveau président provisoire du CAB menace de démissionner - Une situation surréaliste...

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir SIFAOUI

C'est à ne plus rien comprendre ! Ahmed Kandara venu à la rescousse pour relayer Riadh Mokdad, démissionnaire, aurait menacé déjà de rendre le tablier.

La réunion qui eut lieu jeudi dernier n'a rien apporté de nouveau. Les responsables nouvellement désignés sont restés sur leur faim puisqu'il n'y a pas eu grand monde et surtout ils sont repartis bredouilles, sans promesses sur le plan financier. Pourtant, les joueurs attendaient beaucoup de ce rendez-vous qui se voulait rassembleur des forces vives de la région dans l'espoir de résoudre le problème matériel.

Seulement, on a été fortement déçus. Les Cabistes qui boudent déjà les entraînements depuis trois jours continuent, par conséquent, de faire grève !! Que peut-on faire dans pareille situation ? Pas grand-chose quand on n'a pas le sou ! Le nouveau comité provisoire, à court de moyens, incapable de payer les arriérés de salaires, se trouve donc dans l'impasse.

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Ce qui est encore plus grave est que certains joueurs sont expulsés de leurs logements car ils n'arrivent plus à payer le loyer selon une source proche du club. Rien ne va plus au CAB ! Nous espérons que le président Ahmed Kandara trouvera, très rapidement, le soutien auprès des sociétés implantées à Bizerte ne serait-ce que par l'accord de contrats de sponsoring. L'Etat a un rôle également à jouer dans ce genre de situation...

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