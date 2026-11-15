Afrique du Nord: CAN 2027 - La Tunisie dernière de son groupe après sa défaite face à la Libye

La sélection tunisienne de football occupe désormais la dernière place du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027, avec seulement deux points au compteur après trois journées disputées, à la suite de sa défaite face à la Libye.

Les Aigles de Carthage traversent ainsi un début de parcours difficile dans ces qualifications, n'ayant réussi à décrocher aucune victoire face à leurs trois adversaires, à savoir l'Ouganda, le Botswana et la Libye.

Ce bilan place la Tunisie en difficulté dans la course à la qualification pour la phase finale de la CAN 2027.

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