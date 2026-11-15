Tunisie: Jusqu'à 32,4 °C cette semaine - La chaleur va-t-elle durer jusqu'à la fin novembre ?

Un climat automnal chaud et sec s'est installé depuis le début du mois de novembre accompagné de températures supérieures à la normale. Entre 5 et 10 degrés plus élevées que les moyennes saisonnières habituelles, celles-ci ont atteint des niveaux records au courant de cette semaine dans six villes et régions, à savoir Tunis la capitale, Béja, Jendouba, Bizerte, Siliana et Zaghouan. Le 11 novembre dernier, la température a dépassé 30°C atteignant 32.4°C à Zaghouan.

Selon le professeur agrégé et chercheur spécialiste en climatologie Ameur Bahba, cette situation devrait se prolonger jusqu'à la fin du mois. Les températures devraient ainsi rester supérieures aux normales saisonnières, tandis que les précipitations pourraient demeurer faibles et inférieures aux moyennes habituelles.

Ce temps sec et chaud est dû, selon le climatologue, à deux anticyclones, celui des Açores venant du Portugal et l'anticyclone africain qui s'est installé au dessus de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord et qui agirait, en bloquant l'arrivée de la dépression atmosphérique d'Islande qui apporte l'air froid sur la région méditerranéenne. "Cet anticyclone africain agit en bloquant l'arrivée des perturbations atmosphériques qui apportent l'air froid.

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Il contribue également à la faiblesse des précipitations. Une évolution de la situation reste toutefois possible avec une infiltration susceptible de provoquer quelques précipitations à l'extrême nord du pays à partir du 18 novembre. Ces pluies devraient néanmoins rester limitées", a relevé le climatologue. Le spécialiste a, par ailleurs, affirmé que ce mois de novembre est parti pour figurer parmi les mois les plus chauds sinon le plus chaud depuis 1950. Les apports d'eau dans les barrages risquent-ils de subir des pertes importantes sous l'effet de la chaleur ?

Pour Ameur Bahba, du fait que les températures dépassent rarement trente degrés et que le taux d'ensoleillement est plus court en hiver, l'évaporation au niveau des barrages est moins importante, contrairement à l'été au cours duquel le taux d'évaporation augmente se traduisant, chaque année, par une perte de 65 millions de m3 du mois de juin jusqu'à septembre. "Cet été, les pertes d'eau au niveau des barrages ont été plus élevées à cause des températures exceptionnellement élevées", a souligné le climatologue.

Au-delà de la chaleur, c'est surtout le manque de précipitations et la faiblesse des apports dans les barrages qui risquent de compromettre la reconstitution des réserves avant la prochaine saison estivale. Dans un pays confronté à une pression croissante sur ses ressources en eau, le retour de pluies suffisamment abondantes et régulières reste un enjeu constant pour améliorer la situation hydrique.