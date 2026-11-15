Tunisie: Nabeul - Les producteurs appellent à boycotter la culture de la tomate industrielle

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération régionale des producteurs de tomates destinées à la transformation (FRPT) à Nabeul appelle à boycotter cette culture lors de la prochaine saison agricole. Elle invoque la hausse des coûts de production, l'absence d'accord sur les prix avec les industriels et l'accumulation des stocks de concentré de tomates.

Un prix de référence inférieur au coût de production

Dans un communiqué transmis à l'agence TAP, la fédération indique que le prix de référence de la tomate destinée à la transformation reste fixé à 270 millimes le kilo pour la quatrième année consécutive. Selon elle, le coût de production dépasse désormais 350 millimes le kilo.

La fédération réclame un prix de référence d'au moins 400 millimes le kilo et appelle les industriels à régler les sommes dues aux producteurs dans les délais impartis.

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Elle fait également état d'une hausse de 220 millimes du prix de la boîte de double concentré de tomates de 800 grammes et indique qu'une augmentation globale de 660 millimes par boîte est déjà entrée en vigueur.

Jusqu'à 70 000 tonnes de concentré en excédent d'ici juin 2027

Selon la fédération, l'excédent de stocks de concentré de tomates devrait atteindre 70 000 tonnes d'ici juin 2027, soit l'équivalent de plus de 70 % de la consommation locale, d'après son estimation.

Le secrétaire général de la Fédération régionale de la tomate à Nabeul, Mohamed Ben Hassan, a indiqué à la TAP que la production de tomates avait atteint 1,1 million de tonnes lors de la campagne agricole 2026. Il estime à 30 000 tonnes l'excédent de la saison précédente, dont le report pourrait porter le stock total de concentré au-delà de 70 000 tonnes.

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