Tunisie: Adorés un certain temps puis rejetés - L'indicible calvaire des animaux de compagnie

interview

Qui n'a pas été tenté de posséder un minet ou un mignon chiot ? Allez voir du côté de la place Moncef-Bey, le dimanche, pour avoir une idée de ce qui se passe dans les rues réservées aux animaux domestiques. Oiseaux, volailles, chiens, chats et autres animaux, dont certains interdits, sont mis en vente.

Enfants comme adultes, les yeux tout grand ouverts s'arrêtent posent des questions, hésitent, s'en vont puis reviennent. Certains rentrent à la maison avec la satisfaction d'avoir acquis cet animal qui s'est idéalisé dans leur pensée depuis un bon bout de temps.

Et c'est là que tout commence !

En effet, en rentrant chez soi, on ne se rend pas compte que l'on a mis le doigt dans un engrenage infernal. Cet animal, si affectueux qui se presse à nos pieds, va devenir au fil des jours une charge. Une charge non pas seulement financière, mais surtout morale. Nous devons soigner cet animal et pourvoir à tous ses vaccins, veiller à ne jamais l'oublier, le soigner et nettoyer son aire d'évolution et lui faire sa toilette, l'éduquer (il y a des spécialistes à qui on a recours et c'est à conseiller surtout pour les chiens). Un animal impose des sacrifices d'organisation (promenades, attention, jeux, etc.) que l'on finit par trouver trop contraignants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et, dès lors, se pose une question : combien de temps tiendra-t- on le coup ?

Ce décalage brutal entre l'animal que l'on a rêvé de posséder résulte généralement d'un décalage brutal entre une vision idéalisée de l'animal et la réalité quotidienne de ses besoins.

Peu à peu, on finit par baisser les bras. La malpropreté, l'hyper-attachement, les destructions de mobilier ou les aboiements liés à l'ennui ou à la solitude, un déménagement (logement refusant les animaux), une séparation, l'arrivée d'un bébé, les frais vétérinaires, poussent à l'issue fatale. Sans trop interroger leur conscience, nombre de ces propriétaires embarquent leur «rêve» devenu un simple animal traité comme un produit ou un accessoire de mode que l'on écarte dès qu'il devient une charge ou qu'il ne procure plus le plaisir escompté.

Il y a ceux qui essaient de les éloigner en les maltraitant. L'histoire du chat livré à des chiens féroces est encore présente dans nos esprits. Il y a des enfants qui, voyant leurs parents maltraiter un chat ou un chien, imitent leur père ou leur mère. L'enfouir dans une bouteille pour rigoler devient un jeu d'enfants.

Et survient la décision fatale.

On va s'en débarrasser des kilomètres plus loin. Sans scrupules.

Jetons un coup d'oeil du côté de l'avenue de la Méditerranée à Raoued. Une avenue de près de quatre kilomètres qui longe la plage. Plongée dans le noir depuis des semaines, les chiens errants y font la loi. Impossible de passer à pied, à bicyclette ou en voiture vu que ceux qui s'y aventurent sont régulièrement attaqués par des meutes agressives.

Le jour, les chats sortent de partout. Ils se regroupent et envahissent les bennes à ordures pour se nourrir.

Ces animaux errants, que l'on voit au bord des routes n'ont pas poussé comme une mauvaise herbe. Ils ont été abandonnés par leurs anciens maîtres et sont devenus, surtout les chiens, par la force des choses «dangereux», à abattre, à piquer, à se débarrasser d'eux conformément aux usages qui varient d'un pays à l'autre.

Il y a où on fait une annonce pour le donner. Il y a ceux qui les confient à des associations (c'est la meilleure solution) spécialisées qui reçoivent ces pauvres bêtes et s'en occupent.

Chez nous, il n'y a pas de loi précise. Le sort des chiens abandonnés et errants est au coeur d'une vive polémique qui oppose la politique sécuritaire des autorités locales, aux actions humanitaires de la société civile.

Sous la pression des associations, plusieurs grandes villes (comme Tunis ou l'Ariana) ont créé des centres de stérilisation et de vaccination municipaux. C'est une charge pour l'Etat, alors qu'il a d'autres préoccupations, car ces bêtes se transforment en un danger menaçant (la rage), qu'il faudrait gérer.

Le but est de capturer, stériliser, vacciner, puis relâcher. Les chiens traités portent une boucle (bague) à l'oreille pour être identifiés.

Face au drame sanitaire de la rage et à la souffrance animale, des projets de loi sont régulièrement évoqués pour durcir les peines contre l'abandon et la maltraitance pour généraliser définitivement la stérilisation au détriment de l'abattage par balles.

En effet, il y a ceux qui s'évertuent à organiser des campagnes pour remettre de l'ordre à l'entrée ou au sein d'une cité qui a été envahie par ces chiens errants qui, naturellement, se regroupent et qui effectivement deviennent dangereux. Ils ne possèdent pas l'agilité des chats pour aller se nourrir au fond d'une benne à ordures et sont souvent à bout.

Affamés, ils deviennent forcément agressifs, entre eux d'abord, vis-à-vis de ceux qui passent et les enfants ou ceux qui rentrent chez eux à une heure tardive, en savent quelque chose.

Un vétérinaire donne son avis : «Il ne faut jamais décider de prendre en charge des animaux de compagnie si l'on n'a pas la volonté de subvenir à tous les besoins de ces pauvres bêtes. On nous ramène des chats ou des chiens mourants. Ils ont été l'objet de maltraitance. Ce qu'on voit dans les médias, est insignifiant par rapport à la réalité.

De toutes les manières, la meilleure façon de mal éduquer un enfant, est bien de le laisser vivre cette maltraitance que certains chefs de famille, en leur présence, font subir à leur chien ou leur chat. Le fait que toute la famille assiste à ces horreurs et que les enfants soient témoins de la décision finale, son abandon au bord d'une route, est traumatisant. Ils peuvent même penser que leurs parents pourraient se débarrasser d'eux de cette manière.

Ces animaux errants deviennent un danger pour l'homme. Ils se battent entre eux, se transmettent les maladies, la rage surtout. Ils mordent les chats pour leur subtiliser de quoi manger, qui à leur tour deviennent porteurs de maladies souvent transmissibles. C'est un cercle infernal. Surtout qu'on n'a pas le réflexe de stériliser pour éviter les multiplications qui accentuent le danger du nombre. Il y a des gens qui élèvent des dizaines de chats. Des bêtes qui vivent avec eux, sous le même toit, respirent le même air qu'eux, ont accès à leur assiette.

En général, c'est en été que l'on décide d'acquérir un animal. Et c'est à la fin des vacances que l'on s'en débarrasse. Il ne faut jamais s'empresser de s'en procurer si l'on n'est pas sûr de soi».

Conclusion ? Les adultes endossent une grande et lourde responsabilité dans ces situations qui portent préjudices aux côtés humanistes qui sont galvaudés par le mauvais usage de l'affection que l'on se doit d'accorder à ces animaux, condamnés de vivre à nos côtés. Cela ne s'acquiert pas dans un supermarché Mais est inculqué au niveau familial. C'est la raison pour laquelle les parents sont les premiers responsables, lorsqu'ils plient face aux sollicitations de leurs enfants, leurs épouses ou époux. S'ils sont capables de tenir le coup, ils y vont, sinon il est inutile d'ouvrir une porte qu'ils seront incapables de refermer.