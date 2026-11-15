Afrique du Nord: Investissements étrangers - La Tunisie enregistre une hausse de 14,4 % en 2026

Les investissements internationaux en Tunisie ont atteint 3 014,2 millions de dinars (MD) au cours des neuf premiers mois de 2026, enregistrant une hausse de 14,4 % par rapport à la même période de 2025. Cette progression témoigne du renforcement de l'attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers.

Selon les données relatives aux investissements internationaux, le montant enregistré à fin septembre 2026 affiche également une augmentation de 49,2 % par rapport à 2024 et de 62,7 % comparativement à 2023.

Les investissements directs internationaux (IDI) ont représenté l'essentiel de ces flux, avec un montant de 2 983,2 MD. Les industries manufacturières arrivent en tête des secteurs bénéficiaires, avec 70,9 % des investissements, suivies du secteur de l'énergie (20,6 %), des services (6,7 %) et de l'agriculture (1,8 %).

Cette dynamique s'est également traduite par des retombées concrètes sur l'activité économique et l'emploi. Au total, les investissements directs étrangers hors énergie ont permis de concrétiser 710 opérations d'investissement, mobilisant 2 368,3 MD et générant 11 363 nouveaux emplois durant les neuf premiers mois de l'année.

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Sur le plan géographique, la France demeure le premier partenaire investisseur de la Tunisie, avec 774,3 MD, soit 32,7 % du total des investissements directs étrangers hors énergie. Elle est suivie par l'Allemagne, avec 386,1 MD, l'Italie (266,7 MD), le Portugal (219,9 MD) et les États-Unis (111,7 MD).

Ces résultats confirment la place des secteurs industriels et énergétiques dans l'attraction des capitaux étrangers en Tunisie. Ils mettent également en évidence la diversité des partenariats internationaux et le potentiel du pays en matière d'investissement et de création d'emplois.