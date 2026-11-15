Tunisie: Réforme du Code des changes - La BCT et le gouvernement sous pression au Parlement

La réforme du Code des changes ne peut plus être reportée, a estimé le député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour le gouvernorat de Sfax, Tarek Mahdi, appelant à accélérer la présentation de sa version actualisée au Parlement.

Il a notamment pointé du doigt les retards de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et du gouvernement, tout en plaidant pour une législation plus souple, adaptée aux évolutions économiques et financières et susceptible de favoriser l'investissement.

Intervenant lors de la séance plénière du vendredi 13 novembre 2026, le député a souligné que le maintien d'une réglementation datant de 1976 est devenu incompatible avec les ambitions de réforme économique, d'attraction des investissements nationaux et étrangers, de promotion des exportations et de création d'emplois.

Selon Tarek Mahdi, les règles régissant le commerce, le financement, l'investissement, les moyens de paiement et les transactions financières ont profondément évolué, rendant indispensable une refonte du cadre juridique des changes.

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Le député a également reproché à la BCT et au gouvernement de retarder la transmission au Parlement de la nouvelle version du Code des changes, alors que sa préparation avait fait l'objet de précédents engagements.

Il a, dans ce sens, dénoncé une réglementation qui demeure fondée sur une logique d'interdiction, de restriction et d'autorisation préalable. Une approche qui, selon lui, constitue une véritable épée de Damoclès pour les investisseurs et les hommes d'affaires tunisiens.

Tarek Mahdi a notamment estimé que les investisseurs tunisiens continuent d'être considérés comme des suspects, tandis que les hommes d'affaires sont exposés à une présomption de non-conformité à la loi dès lors qu'ils souhaitent transférer des fonds ou effectuer des transactions financières à l'étranger dans le cadre de leurs activités économiques.

Mobiliser l'épargne des Tunisiens à l'étranger

Par ailleurs, le député a appelé à mettre en place un cadre législatif encourageant les Tunisiens résidant à l'étranger à investir dans leur pays d'origine. Il a insisté sur la nécessité de créer des mécanismes clairs et transparents pour faciliter le transfert de leurs économies, de leurs investissements et de leurs capitaux vers des projets productifs, en Tunisie comme à l'étranger.

Ces mécanismes devraient, selon lui, reposer sur des règles financières et juridiques modernes, en phase avec les évolutions technologiques dans le domaine des services financiers.

Enfin, Tarek Mahdi a mis en avant le potentiel économique que représentent les centaines de milliers de compétences, d'investisseurs et d'hommes d'affaires tunisiens établis à l'étranger. Il considère cette communauté comme une force économique et financière susceptible de contribuer significativement à la relance de l'économie nationale.