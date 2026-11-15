Afrique du Nord: Plus de 140 variétés d'oliviers en Tunisie, le Chemlali domine 80 % des plantations

La Tunisie compte plus de 140 variétés d'oliviers, dont la principale est le Chemlali, qui représente à lui seul 80 % des plantations. Ces variétés se distinguent par leur qualité élevée et leur capacité d'adaptation aux conditions climatiques, a indiqué le Président-Directeur-Général de l'Office National de l'Huile (ONH), Moez Ben Amor.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, il a encouragé les agriculteurs à privilégier la plantation des variétés locales. Celles-ci présentent une meilleure capacité d'adaptation aux changements climatiques et sont moins exposées aux maladies et aux ravageurs. Il a également souligné que l'huile d'olive tunisienne possède naturellement des caractéristiques biologiques.

S'agissant de la campagne de récolte et de transformation des olives, Moez Ben Amor l'a qualifiée de bonne. Il a précisé que la production devrait se situer dans les moyennes habituelles, après les records enregistrés lors de la précédente saison.

Le responsable a également relevé une amélioration notable de la qualité de l'huile d'olive tunisienne. Selon lui, 80 % des exportations nationales concernent désormais de l'huile d'olive vierge extra, un acquis important pour la filière.

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Il a, par ailleurs, rappelé que la Tunisie occupe la deuxième place mondiale en matière de production d'huile d'olive, derrière l'Espagne. Les exportations tunisiennes desservent plus de 85 pays, avec l'Union Européenne comme premier marché.

Concernant l'huile d'olive conditionnée, le PDG de l'ONH a fait état d'une progression d'environ 30 % des exportations dans ce segment. En 2026, les quantités exportées ont atteint 65 000 tonnes.

Moez Ben Amor a également souligné que la Tunisie encourage la consommation nationale d'huile d'olive. Dans ce cadre, l'Office s'emploie chaque année à mettre à la disposition des consommateurs des quantités à des prix étudiés, afin de préserver leur pouvoir d'achat.

Enfin, il a indiqué que la consommation mondiale d'huile d'olive ne représente que 2 % de la consommation totale d'huiles, une situation qui offre, selon lui, d'importantes perspectives de développement pour la production et les exportations tunisiennes.