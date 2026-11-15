Tunisie: Sélection tunisienne - neuf matches sans victoire, le spectre de 1989 ressurgit

La défaite face à la Libye ne fait qu'accentuer les inquiétudes autour de la sélection tunisienne.

Battus 2-0 au stade de Sfax, les Aigles de Carthage poursuivent leur mauvaise série, dans un contexte désormais marqué par les contre-performances sportives et les incidents survenus en marge de la rencontre. Sur le terrain, le bilan est particulièrement préoccupant , la Tunisie enchaîne désormais neuf matches consécutifs sans victoire. Une série qui ravive le souvenir de 1989, année durant laquelle les Carthaginois avaient concédé six défaites en neuf rencontres sous la direction de Mokhtar Tlili.

À cette spirale négative pourrait s'ajouter un volet disciplinaire particulièrement lourd. À la suite des jets de projectiles lors du match face à la Libye, qui auraient notamment entraîné la blessure de l'arbitre assistant, la Tunisie risque de lourdes sanctions. En effet, une amende financière pouvant atteindre 100 000 dollars ainsi qu'un huis clos pour cinq rencontres figureraient parmi les sanctions envisagées. Celles-ci restent néanmoins tributaires des décisions des instances compétentes.

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Entre une série sportive alarmante, un précédent historique peu reluisant et la menace de sanctions disciplinaires, la sélection tunisienne traverse une zone de turbulences. Les prochaines échéances s'annoncent d'autant plus importantes que les Aigles de Carthage doivent impérativement retrouver des repères et mettre un terme à cette spirale préoccupante.