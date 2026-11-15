Tunisie: Passeport, carte d'identité et bulletin n° 3 - Des rendez-vous en ligne à partir de 2027

L'Espace citoyen relevant du ministère de l'Intérieur, et qui accueille quelque 120 000 visiteurs par an, poursuit sa démarche d'amélioration de la qualité des prestations administratives afin d'être au plus près des préoccupations des citoyens et de satisfaire leurs demandes.

Cette dynamique a été couronnée, le 7 août dernier, par l 'obtention officielle du label « Marhaba », décerné par l'INNORPI venant récompenser les efforts engagés par le ministère qui a accéléré la transition numérique afin de mieux répondre aux attentes des citoyens et leur garantir des prestations de qualité dans les meilleurs délais.

Intervenant à la Radio Nationale, Le directeur du Bureau des relations avec les citoyens au ministère de l'Intérieur le colonel-major Mohamed Mansar, a indiqué que cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à améliorer la qualité des services public soulignant, à ce propos, que l'arrêté n° 26 du 16 octobre 2023 appelle les entreprises publiques à s'inscrire dans cette dynamique visant à améliorer la qualité des prestations destinées aux citoyens.

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Les préparatifs en vue de l'obtention du label Marhaba ont débuté en avril 2025, a rappelé le directeur du Bureau des relations avec les citoyens au ministère de l'Intérieur. La certification Marhaba a été accordée à l'issue d'une évaluation portant notamment sur la qualité de l'infrastructure de l'Espace citoyen et son adaptation à l'accueil des citoyens, la formation du personnel et les procédures de travail au sein de cet espace.

Le ministère de l'Intérieur entend désormais renforcer cette démarche à travers l'accélération de sa transition numérique. Plusieurs projets sont ainsi prévus pour 2027, avec le développement de nouveaux services en ligne.

Au programme: le déploiement d'une plateforme numérique permettant aux citoyens de transmettre leurs réclamations et leurs doléances. Un autre projet, élaboré en collaboration avec le ministère des Technologies de la communication, porte, par ailleurs, sur la création d'un service de prise de rendez-vous en ligne pour la délivrance et l'obtention des documents tels que le passeport, la carte d'identité nationale et le bulletin n° 3.

Par ailleurs, les projets relatifs à la carte d'identité nationale et au passeport biométriques ont atteint un stade avancé, a relevé Mohamed Mansar.

Toutes ces initiatives s'inscrivent dans une démarche de modernisation des services du ministère de l'Intérieur, visant à simplifier et à améliorer la qualité de l'accueil et des procédures administratives et ce dans le but de renforcer la proximité entre l'administration et les citoyens.