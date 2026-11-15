Tunisie: Médecine - Le concours d'accès au troisième cycle des études médicales fixé au 23 décembre 2026

⏱ 1 min de lecture🔊 Écouter l'article∎ Arrêter🔖 Lire plus tard🔗 Copier le lien Facebook Twitter/X LinkedInThreads WhatsAppLe ministère de la Santé a annoncé que le concours d'accès au troisième cycle des études médicales se tiendra à partir du mercredi 23 décembre 2026 dans les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Selon un communiqué du ministère, les postes ouverts sont répartis entre une liste générale, une liste réservée aux régions et une liste destinée au ministère de la Défense nationale.

Les candidats doivent déposer leurs dossiers d'inscription auprès de la faculté de médecine tunisienne où ils ont effectué leur deuxième cycle d'études médicales.

Pour les diplômés des facultés de médecine étrangères, les candidatures doivent être déposées auprès de la faculté de médecine compétente en fonction de leur lieu de résidence. Le dépôt peut être effectué personnellement ou par un représentant muni d'une procuration légalisée.

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Le ministère précise que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 novembre 2026. L'inscription s'effectue exclusivement en ligne, via la plateforme numérique : https://specialite.msante.tn.