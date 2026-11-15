Tunisie: Volley-ball - Sur quelle chaîne suivre le match Club Sportif Sfaxien - Saïdia ?

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Club Sportif Sfaxien (CSS) affrontera Saïdia Sidi Bou Saïd ce samedi 14 novembre 2026, dans le cadre de la 4e journée de la première phase du championnat de Nationale A masculine de volley-ball. La rencontre sera retransmise en direct sur Al Wataniya 2 à partir de 16h00.

Programmé à la salle Raed Béjaoui de Sfax, ce duel du groupe A constitue un rendez-vous important pour les deux équipes, qui tenteront de s'imposer afin de récolter de précieux points dans la compétition.

Les supporters du CSS, de Saïdia Sidi Bou Saïd et les amateurs de volley-ball pourront suivre le match en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 2.

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