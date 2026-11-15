Tunisie: L'USBG trace son sillon - La force tranquille !

Bien installés à la première place du championnat, Sofiene Hidoussi et ses protégés travaillent d'arrache-pied durant la trêve pour se ressourcer et assurer la continuité de cette embellie à Ben Guerdane.

Depuis le 24 octobre et sa victoire sur le ST, l'USBG était leader provisoire de Ligue 1 avec 17 points en sept rencontres, fruit de cinq victoires, deux nuls et zéro défaite. L'équipe avait à attendre les résultats des matches en retard de l'EST et du CA pour voir si elle pouvait conserver cette première place sur le podium. C'est chose acquise après le nul de l'EST contre le CSS et le faux pas du CA face au ST, suivis du partage des points des Clubistes contre le PSSE.

Seule formation invaincue au terme de la septième journée et dotée de la meilleure attaque (12 buts), l'équipe de Ben Guerdane est en train d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire et de se révéler comme la plus grosse surprise du début du championnat. Cet exploit inédit tranche avec les dernières saisons en dents de scie où les « Jaune et Noir » bataillaient âprement jusqu'aux derniers matches pour sauver leur peau en Ligue 1.

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Il prouve aussi que la vie a changé au sein du club avec la venue de Charfeddine Aoun à la tête d'une équipe dirigeante nouvelle, jeune et animée d'une grande volonté de faire revenir l'USBG en première ligne et de la pousser à jouer les premiers rôles.

Hidoussi, principal artisan de cette métamorphose

C'est surtout sur le terrain que le changement profond est palpable. Et cela ne pouvait être que par le biais de Sofiene Hidoussi, arrivé au chevet d'une USBG moins d'un mois avant le coup d'envoi du championnat, sans avoir le temps de bien construire son effectif, de huiler les rouages du dispositif et de travailler les automatismes avec une bonne série de matches amicaux.

!Il a découvert les qualités des joueurs qu'il a eus sous la main au fur et à mesure et il a surtout eu le mérite de construire une équipe compétitive avec les moyens du bord en utilisant les joueurs dans leur meilleur registre. Il faut avoir l'oeil d'un grand tacticien pour faire confiance à Lassâad Hammami comme premier gardien (l'un des trois meilleurs portiers de ce début de saison), replacer Aymen Amri, droitier, comme arrière gauche (l'un des excentrés les plus en vue), reconvertir Daniel Oboh (latéral droit) en demi défensif pour trouver l'une des plus belles formules de milieux de terrain du championnat (Oboh, Chérif Camara et Khalil Kassab) et aligner un bon duo d'attaque (Abdelouahab Bakhouche, Nassim Chachia) devant un joueur station bien expérimenté et bon dernier passeur sur les couloirs ou dans les intervalles comme Ayoub Mcharek.

C'est avec cet assemblage réussi de joueurs qui se complètent et qui se donnent à fond pour le collectif que Hidoussi a donné de sérieux arguments offensifs à l'USBG et lui a permis d'être la première attaque en sept journées. Cette force tranquille de la ligne avant a donné de l'assurance à la ligne arrière et lui a épargné la pression forte des attaques adverses. Ce n'est pas une surprise si l'équipe de Hidoussi est la seule équipe qui n'a pas connu la défaite jusqu'à la septième journée.

Malgré les feux braqués sur son groupe, Sofiene Hidoussi continue à préparer dans la discrétion ses séances avec pour objectif de continuer cet excellent parcours et de ne pas se faire « subtiliser » cette première place qui lui tient à coeur. En l'état, l'USBG prépare le grand écueil du derby du 22 novembre contre l'ESZ à Zarzis. Et pas question que cette rencontre signe le coup d'arrêt de l'équipe !