Tunisie: L'ESZ mal partie cette saison - Loin de ses standards !

Malgré une valse d'entraîneurs, l'ES Zarzis n'arrive pas à mettre fin au signe indien. Preuve que le mal est profond.

L'élimination au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF devant le Real Bamako et la non qualification à la phase de groupes (l'un des objectifs phares de la saison ont indisposé les « Sang et Or » de Zarzis. L'entraîneur Chokri Khatoui, qui a succédé à Moncef Mcharek, a payé la facture de cet échec et a été obligé à son tour de démissionner. Le choix de Mohamed Ali Mâalej comme troisième entraîneur après sept journées n'a pas constitué d'emblée un électrochoc salutaire avec deux défaites contre le ST et l'ESM qui ont relégué l'ESZ à la 13e place avec 6 points (2 victoires et 5 défaites).

Entre l'ESZ des deux saisons passées qui caracolait en tête du peloton et celle de début de l'exercice 2026-2027 qui est en train de couler vers le bas du tableau, il n'y a pas photo. Cette chute n'est pas une surprise pour un club qui a pris goût à une mauvaise habitude : celle de chambarder son effectif à chaque mercato estival pour renflouer la caisse du club. Six piliers de la formation ont été « lâchés » et non pas été remplacés par des éléments qui pouvaient les faire oublier. Pap Mamour Diallo (défenseur central), Ghassen Mahersi (arrière gauche), Kouni Khalfa (milieu défensif), Achraf Ben Dhiaf (ailier gauche) et Noomen Rahmani (joueur de pointe) pour ne citer que ceux-là et la liste des départs est longue...

Hamdi Lâabidi, une éclaircie dans la grisaille

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Les joueurs recrutés pour reconstruire l'équipe de Zarzis n'ont pas été à la hauteur des attentes. Sadok Touj (récemment blessé) n'a pas comblé le vide laissé dans la charnière centrale de la défense par le partant Diallo. Après avoir été le point fort de la défense, l'axe est devenu son maillon faible. Ainsi, Kebba Sowe, ex-joueur de l'Espérance de Tunis, a été la grande déception du mercato d'été.

Aucun plus n'a été donné par ce joueur dans le compartiment d'attaque à tel point qu'il a été relégué au statut de remplaçant et le président du club, Hafedh Taleb, évoque la possibilité de son départ durant le mercato d'hiver. Seule éclaircie dans le groupe des arrivées : Hamdi Lâabidi auteur de trois des six buts inscrits et aussi meilleur passeur avec ses deux dernières passes décisives.

Mais à lui seul, sans l'appui de grands joueurs de couloir à l'instar d'Achraf Ben Dhiaf parti à l'Étoile et après la blessure d'Amir Tajouri opéré récemment, Hamdi Lâabidi ne peut être l'hirondelle qui fait le printemps de l'ESZ.

David Nyengue, toujours à vendre ?

On se demande si, malgré cette crise de résultats, le président du comité de direction provisoire, Hafedh Taleb, est tenté de céder durant le mercato d'hiver le demi défensif axial David Roy Nyengue, convoité par plus d'un club surtout que l'offre semble alléchante sur le plan financier. Ce serait un autre coup dur porté à une équipe de Zarzis qui traverse une très mauvaise période et qui pourrait souffrir le martyre cette saison pour préserver sa place en Ligue 1.

Le match amical contre le CSS le 15 novembre sera pour Mohamed Ali Mâalej une occasion pour aligner la meilleure formation possible au sein d'un effectif décimé par les chambardements à chaque rencontre et au moral affecté par des performances bien en deca de ses standards. Enfin, il s'agira aussi de tout faire pour sortir victorieux du derby du 22 novembre contre le voisin l'USBG, une équipe qui carbure à plein régime.