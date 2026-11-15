Tunisie: Ligue 2 - 8e journée - Groupe A - EMM à l'épreuve du Sfax RS

Podium en jeu entre le CS Msaken et l'AS Soliman.

On engage cet après-midi et demain la 8e ronde de L2 avec le déroulé des matchs du groupe A aujourd'hui et ceux du groupe B le lendemain. En poule A, El Makarem Mahdia, solide leader, tentera d'enchaîner en déplacement à Sfax face au Railways Sport. Tenu en échec à Kerkennah face aux insulaires de l'OCK lors de la journée écoulée, le Sfax RS, 9e de rang, compte certes valider pour monter en grade, mais les Fatimides ne l'entendront forcément pas de cette oreille.

A Msaken, le CSK, dauphin, reçoit les Cap-bonnais de l'AS Soliman, club qui talonne les Sahéliens. Vainqueur récent face à l'ESBK, l'ASS ira défier une équipe du Croissant de Msaken, battue quant à elle par l'US Tataouine lors de la ronde précédente. A Chebba, le Croissant local croise l'OC Kerkennah. Sur le podium, au 3e rang après avoir battu le SCBA à Ben Arous, le CS Chebba entend confirmer dans son fief. En banlieue sud, l'Association Mégrine Sport affronte l'Astre de Agareb, récent vainqueur de Baath Bouhajla. Réaction attendue de l'AMS, une équipe qui a plié face au leader lors de la journée écoulée.

Ça passe ou ça casse pour l'ASG !

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Du côté de Bouhajla, le BSB affronte l'US Tataouine, récent tombeur du CS Msaken et en embuscade au classement. Du côté de Beni Khalled, l'ESBK tentera de se refaire face au Stade Soussien, et ce, après avoir plié au Cap-Bon contre l'AS Soliman. Quant aux Sahéliens, vainqueurs de la Zliza lors de la journée précédente, seuls les trois points sont convoités.

Enfin, pour revenir à l'AS Gabès, lanterne rouge du groupe, la victoire est impérative à la réception du Sporting Ben Arous, lui aussi en difficulté ces derniers temps.