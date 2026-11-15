Tunisie: Festival international du cinéma au Sahara - Kébili, une ouverture au rythme de la musique et du cinéma

La 4e édition du Festival international du cinéma au Sahara de Kébili, inaugurée jeudi dernier à Jadida Mansoura, s'affirme comme un carrefour culturel majeur pour stimuler le 7e art dans les régions intérieures du pays.

Entre carnaval, exposition d'artisanat traditionnel, camp cinématographique de la jeunesse nationale, présentation du programme de la 4e édition (12-15 novembre 2026), performance artistique sur le sable et hommages, le Festival du cinéma au Sahara, a démarré dans la localité de Jadida Mansoura, sur les chapeaux de roues avec une ambiance festive et colorée.

L'événement a rassemblé cinéastes et spectateurs autour d'un programme riche comprenant des spectacles artistiques, des expositions d'artisanat et un Camp pour la jeunesse. La cérémonie officielle s'est tenue au théâtre de plein air à Jadida Mansoura, réunissant de nombreux invités : cinéastes, journalistes et public. Elle a démarré avec un mot de bienvenue du directeur du festival, Hafedh Khelifa, à l'assistance venue nombreuse participer à cette ouverture.

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Par la suite, la cérémonie s'est poursuivie avec la présentation du programme de l'édition 2026, la présentation des jurys (fiction : Ibrahim Letaïef, Olfa Chakroun et Atef Ben Hassine et pour la jeunesse : Marwane Trabelsi, Abdallah Chamekh et Mondher Ben Brahim), une performance sur le sable signée Habib Ghrabi, un spectacle musical de Imed Amara, des hommages : un hommage posthume à Mohamed El Khames Chaoued, figure célèbre de Kébili, au réalisateur Ibrahim Letaïef, l'acteur Slah Msadek et Sihem Msadek, pour leur contribution dans la promotion du cinéma tunisien ainsi que d'un spectacle musical animé par la chanteuse de la région Hanen Chamma et du poète populaire Jamel Ben Aissa.

Auparavant, la troupe populaire «les 5 étoiles de Douz» a accueilli les festivaliers sur la place de la localité de Jadida Mansoura par un carnaval animé et haut en couleur attirant la foule qui s'est divertie grâce à l'énergie fournie par les participants à ce carnaval. Par la suite, les festivaliers se sont rendus au Théâtre de plein air pour assister à l'inauguration de l'exposition dédiée aux produits de l'artisanat traditionnel réalisés par les femmes maghrébines. Au parc de Jadida Mansoura, il y a eu également l'inauguration du Camp cinématographique de la jeunesse nationale. La soirée s'est prolongée par un récital de poésie.

Le Festival du cinéma du Sahara n'est pas seulement un rendez-vous annuel consacré à la projection de films, mais il s'inscrit dans un projet culturel qui ambitionne de promouvoir le cinéma national et international et resserrer les liens avec le public dans les régions intérieures du pays. Dans ce contexte, la longévité de ce festival ne repose pas sur la constance d'un rendez-vous mais sur sa capacité à constituer un dialogue ainsi que des rencontres entre public et professionnels dans le secteur cinématographique.

A cet égard, le parcours accompli par le festival depuis sa création est intéressant dans la mesure où il a mis en évidence, lors des précédentes éditions, une dynamique à Ksar Ghilane qu'il tente, cette année, d'instaurer dans le village de Jadida Mansoura. Ces orientations s'inscrivent dans une vision qui entend faire du Festival international du cinéma au Sahara un espace de rencontres et d'échanges intergénérationnels réunissant les professionnels du cinéma jeunes et moins jeunes où ils peuvent croiser leurs expériences artistiques dans l'écriture du scénario, et les approches techniques au niveau de la conception de l'image, le montage et la réalisation.

Outre sa vocation de manifestation consacrée aux projections de films, le festival aspire à donner toute sa place à la diversité des expériences et des courants nouveaux, notamment l'IA, qui façonnent le paysage cinématographique d'ici et d'ailleurs. A cet égard, les mutations technologiques se placent au coeur de cette vision. Un séminaire de dialogue scientifique consacré au « Cinéma et l'Intelligence Artificielle » constitue, à ce propos, l'un des temps forts de la réflexion prospective du festival.

Il rassemble une communauté pluridisciplinaire composée d'universitaires, de chercheurs, de professionnels du 7e art et d'experts en technologie. Ce séminaire reste attentif aux grandes questions qui traversent la création artistique et son évolution dans le monde, réaffirmant le rôle de l'IA qui doit demeurer un outil d'assistance au service du créateur et non se substituer à lui. Il aspire également à renforcer le cadre juridique et législatif en élaborant des règles juridiques protégeant les droits numériques et moraux des artistes et des comédiens.