Tunisie: Jean Gabin, quand la guerre n'est pas jouée sur un plateau

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Son visage nous est familier, il fait partie des acteurs qui traversent les époques sans jamais quitter notre mémoire.

Cinquante ans après sa disparition, le 15 novembre 1976, sa silhouette, sa voix rocailleuse, son regard profond et cette manière unique d'habiter l'écran continuent de raconter une bonne partie de la France. Derrière le monstre sacré du cinéma se cachait aussi un homme qui, un jour, a décidé de quitter les projecteurs pour affronter la réalité de la guerre, autrement plus brutale que toutes les scènes qu'il aurait pu jouer.

À l'occasion de ce cinquantième anniversaire, la chaîne Arte a programmé une soirée dédiée à l'acteur (mercredi 11 novembre) ; un film culte Quai des brumes de Marcel Carné, tiré du roman de Mac Orlan, scénario de Jacques Prévert, et un casting de premier plan avec Michèle Morgan, Michel Simon, Pierre Brasseur, etc. Et ce n'est pas fini, puisque ce beau et triste film est suivi d'un documentaire de Patrick Jeudy, «Jean Gabin : La guerre, c'est pas du cinéma», ce documentaire nous invite à redécouvrir une page méconnue, mais essentielle, de sa vie où le comédien laisse momentanément place à Jean Moncorgé, son véritable nom, engagé volontaire dans les Forces françaises combattantes entre 1943 et 1945.

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En 1939, Gabin est déjà une immense vedette. «La Grande Illusion», «La Bête humaine», « Quai des brumes», «Le Jour se lève» : autant de films qui ont façonné sa légende et installé son visage dans le coeur du public. Pourtant, lorsque la guerre éclate, il ne regarde pas l'Histoire passer depuis les coulisses, il s'engage comme fusilier marin. La défaite française le contraint à la démobilisation, mais pas à la résignation.

Refusant de travailler pour Continental Films, société installée à Paris sous l'occupation allemande, il choisit l'exil américain en 1941, à Hollywood, où il retrouve une forme de sécurité, connaît une histoire d'amour médiatisée avec Marlene Dietrich et découvre les ambiguïtés d'un monde où même les artistes peuvent devenir suspects, l'Amérique ne sera pas son dernier refuge.

Lire aussi Salon national des arts plastiques : Médiation et musée, faut-il vraiment tout expliquer ?En 1943, à 40 ans, l'acteur prend une décision qui en dit long sur sa conception du devoir, il reprend l'uniforme, retrouve son identité de Jean Moncorgé et rejoint les Forces françaises combattantes. Du pétrolier Élorn à Alger, puis au sein de la division Leclerc comme chef de char, son parcours est celui d'un homme qui veut participer, à sa manière, à la libération de son pays.

L'image est presque irréelle : Jean Gabin, que des millions de spectateurs ont applaudi dans les salles obscures, au milieu des combats, dans le fracas des armes, avec la peur au ventre. Car il n'était pas un héros de scénario, comme tout être humain, il avait peur du feu, connaissait l'angoisse et affrontait les mêmes dangers que ses compagnons d'armes. De la poche de Royan jusqu'en Bavière, où il atteint le fameux «nid d'aigle» de Hitler, il poursuit son engagement sans chercher les honneurs.

On raconte même que ses cheveux auraient blanchi en une nuit après son premier combat maritime, vraie légende ou souvenir magnifié par le temps, l'anecdote illustre la violence de cette expérience.

À la Libération, Gabin refuse de défiler en vainqueur sur les Champs-Élysées et ne cherche ni la gloire militaire ni la reconnaissance publique. Et surtout, il ne tournera plus de film de guerre, comme si l'expérience vécue lui avait définitivement interdit de confondre la fiction avec la souffrance réelle.

«La guerre, c'est pas du cinéma». Cette phrase résume sans doute mieux que n'importe quel discours l'homme derrière l'acteur.

Cinquante ans après sa mort, Jean Gabin demeure une légende du septième art, son héritage ne se limite pas à ses chefs-d'oeuvre, à ses répliques cultes ou à ses personnages d'hommes blessés, fiers et silencieux. Il réside aussi dans cette parenthèse de sa vie où il a choisi de servir plutôt que de séduire, de combattre plutôt que de jouer. Car derrière le grand Gabin, il y avait un homme qui avait compris un rôle fondamental : la bravoure n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle...et c'est peut-être cette vérité, plus encore que son immense talent, qui rend son souvenir impérissable.

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