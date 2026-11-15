Tunisie: Salon national des arts plastiques - Médiation et musée, faut-il vraiment tout expliquer ?

Dans le cadre du Salon national des arts plastiques, le Musée national d'art moderne et contemporain a réuni conservateurs, chercheurs et médiateurs autour d'un même défi : rapprocher l'art d'un public qui n'ose pas toujours franchir la porte des musées. Une rencontre qui a mis en lumière le rôle essentiel du médiateur, tout en laissant planer une question plus profonde : faut-il vraiment tout expliquer ?

Qui n'a jamais vécu ce moment? On se tient devant une toile ou une installation contemporaine, on cherche du regard un indice, une clé, et on repart avec le sentiment étrange d'être passé à côté. Ce visiteur n'a souvent besoin que d'un guide pour franchir le premier pas. C'est tout le rôle de la médiation culturelle, au coeur du panel «Médiation et musée», organisé, jeudi 12 novembre, au Musée national d'art moderne et contemporain (Macam) à la Cité de la culture. Dans son mot d'accueil, la directrice générale du musée, Ahlem Boussandel, a présenté la médiation comme une passerelle entre l'oeuvre et son public. Le coordinateur de cette rencontre, Pr Habib Ben Younes, a ensuite donné la parole aux intervenants. Venus des musées, de l'université et du terrain, tous partagent une même conviction : une oeuvre ne vit vraiment que lorsqu'elle rencontre son public.

Du musée qui montre au musée qui partage

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Esmahen Ben Moussa, enseignante à l'Institut supérieur des métiers du patrimoine, a ouvert la rencontre en décrivant le passage du «musée institution » au « musée relation ». La compétence scientifique reste indispensable, mais elle ne suffit plus : la médiation mobilise aussi la scénographie, le numérique et une connaissance fine des visiteurs. D'où l'urgence de former des médiateurs capables d'aller au-delà du simple guidage. La question trouve un écho direct chez les artistes. Hayfa Takouti qui expose au salon « La Galaxie » une oeuvre réalisée à l'acrylique.

Elle prend la parole pour défendre leur position : « L'artiste dit tout à travers son oeuvre : les couleurs, la matière et le geste sont son véritable langage. Mais face au public, il n'a pas toujours les mots pour l'interpréter, car son don est d'abord dans ses mains. Le médiateur qualifié devient alors le passeur entre l'oeuvre et celui qui la regarde. Et une fois l'oeuvre achevée, l'artiste doit encore trouver comment la montrer et la faire connaître. Là aussi, le médiateur peut l'accompagner».

Ce lien entre l'oeuvre et le public, certains musées le construisent dès l'école. C'est le pari que s'est lancé le musée Farhat Hached, représenté par Hanen Srarfi. Le musée a mis en place une stratégie pour que les élèves ne visitent plus les musées qu'une fois par an ou dans le cadre d'excursion scolaire, mais en fassent un lieu familier. Visites guidées, ateliers de dessin ou de calligraphie, archives, témoignages et immersion en réalité virtuelle pour découvrir des périodes clés de la vie du leader syndical Farhat Hached, «les outils sont adaptés à chaque âge, et c'est avec l'art que nous pouvons avancer », a-t-elle conclu.

Transmettre la mémoire, c'est aussi former des citoyens. Samir Chemi l'a montré à travers l'exemple des musées militaires tunisiens : le Musée militaire national au Palais de la Rose à La Manouba, le musée de la Marine de Ras El Blat à Bizerte, le musée de la Ligne défensive de Mareth et le musée de la Mémoire commune tuniso-algérienne à Ghardimaou. En valorisant ce patrimoine, ils font du musée une véritable école de citoyenneté. Pour Hatem Drissi, conservateur au Musée national de Carthage et cofondateur de l'association Museum Lab, il existe toujours une dernière frontière, celle qu'imposent les murs du musée.

Dans son intervention, il a défendu l'idée d'un musée ouvert sur son territoire. Il est revenu sur le projet «Mapping Sculptures in Carthago», où des projections vidéo redonnaient aux sculptures leurs fragments manquants et leurs couleurs d'origine. Pour lui, « l'image est à la base de tout ». De la formation des médiateurs à l'ouverture sur le territoire, chaque intervention a ainsi élargi un peu plus le cercle: celui d'un musée qui ne se contente plus de montrer, mais qui partage et accompagne. Au-delà des constats, ces échanges ont surtout permis de dessiner des pistes pour l'avenir. Car c'est en partageant leurs expériences que les professionnels font avancer la médiation et questionner la place du musée dans la société.

La médiation est précieuse : elle tend la main au visiteur et l'aide à franchir la barrière invisible qui le sépare parfois de l'art. Mais faut-il vraiment tout expliquer ? Tout dépend sans doute des personnes. Pour certains, une lecture toute prête risque de retirer le plaisir de découvrir l'oeuvre à sa façon. Pour d'autres, elle offre au contraire des clés de lecture pour mieux la comprendre, et même l'interpréter autrement. Ailleurs dans le monde, on a choisi de laisser d'abord parler le regard. En 2009, l'Américain Phil Terry a lancé le « Slow Art Day »: une journée où des musées du monde entier invitent le public à observer longuement quelques oeuvres avant d'en discuter. L'idée c'est de faire confiance au regard du visiteur avant de lui donner les réponses.

Un Salon à voir... et à lire avec ses propres yeux

Le meilleur moyen de trancher, c'est peut-être d'aller voir par soi-même. Le Salon se poursuit au Macam, tous les jours de 10h00 à 18h00, jusqu'au 12 décembre 2026. Pour cette troisième session, il réunit des artistes de toutes les générations et de toutes les régions du pays à travers la peinture, la photographie, la sculpture, la céramique, la gravure ou encore l'installation.

Face à une telle diversité d'oeuvres, avec ou sans médiateur, une seule règle s'impose : prendre le temps de regarder. Le bon médiateur n'est peut-être pas celui qui donne toutes les réponses, mais celui qui ouvre la porte et laisse le visiteur trouver son propre chemin.

Une chose est sûre : la médiation ne se pratique pas partout de la même manière. Dans les arts plastiques, elle laisse une grande liberté d'interprétation car une même oeuvre peut être lue de plusieurs façons. Dans un musée d'histoire, elle s'appuie sur des faits précis qu'il faut expliquer et rendre accessibles sans les interpréter librement. Une question reste ouverte : comment former des médiateurs capables de trouver le juste équilibre entre liberté et rigueur ?