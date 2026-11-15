Afrique du Nord: Soixante-dix ans à l'ONU, la Tunisie fidèle à sa ligne

⏱ 2 min de lecture🔊 Écouter l'article∎ Arrêter🔖 Lire plus tard🔗 Copier le lien Facebook Twitter/X LinkedInThreads WhatsAppIL y a soixante-dix ans, le 12 novembre 1956, la Tunisie rejoignait l'Organisation des Nations unies. Mais son histoire avec l'ONU est plus ancienne que son adhésion. Dès avril 1952, alors que le pays n'était pas encore indépendant, elle portait pour la première fois sa cause devant le Conseil de sécurité, par une requête du gouvernement tunisien au sujet d'un différend l'opposant au gouvernement de la République française. La question ne fut pas inscrite à l'ordre du jour, faute des sept voix requises sur onze. Le débat avait pourtant eu lieu, et ce fut une victoire tout juste tactique, arrachée grâce à la ténacité du Pakistan, alors président du Conseil. Elle révéla une évidence. L'ONU était devenue une tribune exceptionnelle pour les peuples encore sous tutelle.

Le diplomate Ahmed Ounaïes le rappelle dans son ouvrage publié dans le cadre des activités de l'académie Beit al-Hikma, « L'an 1952, le premier recours de la Tunisie à l'ONU». Dans le climat de la guerre froide, ce combat inégal fut l'une des prémices de la dynamique qui mena, entre autres, à la décolonisation de l'Afrique.

Cette confiance placée très tôt dans l'Organisation ne s'est jamais démentie. Devenue membre, la Tunisie a siégé à quatre reprises au Conseil de sécurité et participé à des missions de paix en Afrique et en Asie. La coordonnatrice résidente des Nations unies en Tunisie, Rana Taha, souligne d'ailleurs, dans un communiqué publié à l'occasion de cet anniversaire, que le monde actuel a besoin de voix capables de défendre les principes et les valeurs de l'Organisation, face aux défis qui menacent le multilatéralisme et à la montée en puissance de la logique de la force au détriment du droit.

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En septembre dernier à New York, devant la 81e Assemblée générale, le chef de la diplomatie tunisienne a porté, conformément aux orientations du Président Kaïs Saïed, la voix d'une Tunisie qui fait de la réforme de l'ONU et de la place du Sud global le coeur de sa diplomatie. Antonio Guterres a salué, en marge de la session, notre pays comme une « voix de la sagesse en Méditerranée ». Cette ligne se prolonge dans la Déclaration de Tunis, publiée pour le 70e anniversaire, qui réaffirme l'attachement à la Charte, plaide pour une ONU plus crédible et plus efficace et appelle à mettre fin au « deux poids, deux mesures ».

Reste l'essentiel. Rana Taha le dit sans détour : le monde a besoin de voix qui défendent les principes de l'Organisation, alors que la logique de la force gagne sur le droit.