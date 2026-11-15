Tunisie: Voile - Rayane Briki médaillé de Bronze aux JOJ - La juste récompense

⏱ 2 min de lecture🔊 Écouter l'article∎ Arrêter🔖 Lire plus tard🔗 Copier le lien Facebook Twitter/X LinkedInThreads WhatsAppLa voile fait énormément de progrès malgré les contraintes.

La Presse -- Rayane Briki a réussi à enlever la médaille de bronze aux JOJ de Dakar. Il a terminé à la troisième place avec 48 points.

Il a confirmé que cette discipline sportive, extrêmement exigeante, est en train de progresser.

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C'est ainsi qu'au 3e Championnat arabe de voile féminin qui a eu lieu au Sultanat d'Oman, du 15 au 21 octobre 2026, la championne tunisienne Ines Gammati a remporté la médaille d'or dans la catégorie ILCA6 .

Ines Gammati a confirmé ses excellentes performances, tant au niveau arabe qu'africain, après avoir déjà brillé lors des Jeux méditerranéens de Tarente (Italie) en 2026.

Elle aspire désormais à décrocher sa qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles.

Lors de la même compétition, la Tunisienne Manel Rkik a terminé à la quatrième place, passant tout près du podium dans la catégorie Optimist.

Ces résultats viennent couronner les efforts de la fédération qui oeuvre à rameuter les jeunes vers ce sport exigeant qui forge le caractère et la volonté, surtout lorsque le véliplanchiste est seul, à lutter contre les forces de la nature.

Les structures comme le Club Nautique de Khereddine (Cnkh) dans la banlieue nord de Tunis, ou des clubs implantés à Yasmine Hammamet et Djerba, forment les jeunes et organisent des régates.

La Tunisie bénéficie, il est vrai, de plus de 1.400 km de côtes et d'une pratique possible toute l'année, encadrée par des structures officielles et des clubs dynamiques.

Véliplanchistes et régatiers deviennent de plus en plus nombreux et le magnifique plan d'eau de Khereddine, qui compte parmi les plus rapides du monde, accueille ces activités pour la région de Tunis.

La Tunisie a accueilli par le passé des épreuves emblématiques comme la régate Carthage ou la liaison Marseille-Carthage.

La voile est un loisir et un sport ancré dans la tradition maritime des pays méditerranéens et un pays comme la France qui compte plusieurs millions de pratiquants, s'appuyant sur un réseau étendu de clubs.

Seul le coût du matériel freine la propagation de ces sports nautiques. La mise en place d'une entreprise qui pourrait fabriquer les engins ou embarcations, fera certainement du bien.

Les jeunes filles et garçons ne manquent pas d'intérêt et nous avons constaté leur présence lors des régates organisées tour à tour à Tunis ou à Hammamet.