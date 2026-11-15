Afrique: Un visa unique inspiré de Schengen en préparation dans 12 pays

Le projet de visa unique pour l'Afrique de l'Ouest, baptisé ECOVISA et inspiré du modèle Schengen européen, franchit une nouvelle étape avec le développement d'un prototype de portail numérique destiné à faciliter les demandes de visa pour les voyageurs étrangers.

Portée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), cette initiative ambitionne de permettre aux ressortissants de pays extérieurs à la région de visiter plusieurs États membres avec une seule autorisation de voyage, au lieu de devoir obtenir un visa distinct pour chaque destination.

Cette avancée a été annoncée par la Commission de la CEDEAO à l'issue d'une réunion d'examen technique du portail ECOVISA, organisée à Dakar, au Sénégal, du 10 au 12 novembre 2026. La rencontre a rassemblé des responsables des administrations chargées de l'immigration, de la politique et du traitement des visas, des affaires étrangères, des systèmes d'information et de la gestion des frontières des États membres, ainsi que des experts techniques.

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"Selon le communiqué publié le 13 novembre par la Commission, un prototype du portail ECOVISA a été développé avec le soutien de TradeMark Africa. Les travaux ont notamment porté sur l'évaluation de ses fonctionnalités et sur sa compatibilité avec les systèmes et les procédures nationales de gestion des visas.

Les participants ont examiné les interfaces destinées aux voyageurs souhaitant déposer une demande de visa, ainsi que les outils administratifs permettant aux services compétents de recevoir, d'examiner et de traiter les dossiers. Les différents niveaux d'accès prévus pour les demandeurs, les agents chargés des visas, les superviseurs et les administrateurs ont également été évalués.

Les discussions ont par ailleurs porté sur les solutions de paiement, les exigences en matière de multilinguisme, l'accessibilité de la plateforme et son interopérabilité potentielle avec les systèmes nationaux d'immigration, d'identification et de gestion des frontières. Les questions liées aux législations nationales, aux procédures administratives et à la protection des données personnelles ont également été prises en compte.

À l'issue de cette réunion, les représentants des États membres ont établi une évaluation consolidée du prototype, formulé leurs recommandations et identifié les actions prioritaires à engager avant les prochaines étapes. Celles-ci comprennent notamment des tests d'acceptation par les utilisateurs, suivis d'une phase pilote et d'un examen régional approfondi du portail.

Un seul visa pour faciliter les voyages dans plusieurs pays

L'objectif d'ECOVISA est de simplifier les formalités d'entrée pour les voyageurs provenant de pays extérieurs à la CEDEAO et souhaitant découvrir plusieurs destinations en Afrique de l'Ouest. Actuellement, ces visiteurs doivent obtenir un visa distinct pour chaque État membre figurant dans leur itinéraire.

À terme, le visa régional unique devrait permettre de réduire les coûts et les démarches administratives liés aux déplacements entre les pays participants. Il pourrait notamment faciliter les circuits touristiques combinant plusieurs destinations, les voyages d'affaires, les déplacements des investisseurs et la participation à des conférences internationales.

Au-delà de la simplification des formalités de voyage, la CEDEAO voit dans ce dispositif un levier pour renforcer l'attractivité touristique et économique de la région. Le projet s'inscrit également dans les ambitions de développement des échanges commerciaux et de l'intégration régionale, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

La plateforme numérique commune doit également permettre aux administrations nationales de disposer d'un système partagé pour le traitement des demandes, l'échange d'informations et la coordination des décisions. La Commission souligne ainsi la nécessité de faire progresser conjointement la facilitation des déplacements et la sécurité aux frontières, sans compromettre les exigences de contrôle migratoire des différents États.

Un projet engagé depuis 2011

Si le développement du portail numérique constitue une avancée technique importante, le projet ECOVISA ne date pas d'hier. Son fondement institutionnel remonte à 2011, année de l'adoption de l'Acte additionnel relatif à la mise en place de ce visa unique régional.

Cette initiative s'inscrit dans la vision d'une Afrique de l'Ouest sans frontières, formulée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en mai 2000.

Il convient toutefois de distinguer ce projet du dispositif de libre circulation déjà en vigueur dans la région. Depuis le protocole de 1979 relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d'établissement, les ressortissants des États membres de la CEDEAO bénéficient de dispositions leur permettant notamment d'entrer sans visa dans les autres pays de la Communauté.

ECOVISA vise, en revanche, les ressortissants de pays extérieurs à cet espace régional, qui restent soumis aux formalités nationales de visa lorsqu'ils souhaitent visiter plusieurs destinations ouest-africaines.

Quand le visa unique africain sera-t-il disponible ?

Malgré le développement du prototype et les avancées enregistrées lors de la réunion de Dakar, le visa unique ECOVISA n'est pas encore disponible pour les voyageurs. La Commission de la CEDEAO n'a annoncé aucune date officielle de mise en service.

Les prochaines étapes devront permettre de tester le fonctionnement du portail auprès des utilisateurs, de lancer une phase pilote et de poursuivre les concertations entre les États membres avant son éventuel déploiement.

Les conditions définitives de délivrance du visa, notamment son tarif, sa durée de validité, les modalités de séjour et les nationalités éligibles, ne sont pas encore précisées dans le communiqué officiel.

En attendant, les voyageurs étrangers souhaitant se rendre en Afrique de l'Ouest doivent continuer à respecter les conditions d'entrée et les formalités de visa propres à chaque pays.