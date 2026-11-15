Afrique du Nord: Le Consulat général de Tunisie à Milan lance un appel aux ressortissants tunisiens

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

⏱ 1 min de lecture🔊 Écouter l'article∎ Arrêter🔖 Lire plus tard🔗 Copier le lien Facebook Twitter/X LinkedInThreads WhatsAppLe Consulat général de Tunisie à Milan appelle les ressortissants tunisiens résidant dans sa circonscription consulaire et dont les passeports arrivent prochainement à expiration à entamer les démarches de renouvellement dans les meilleurs délais.

Dans un communiqué publié samedi 14 novembre 2026, le consulat invite les personnes concernées à se présenter auprès de ses services afin de déposer leurs demandes de renouvellement. Cette démarche vise à leur permettre d'accomplir les formalités administratives nécessaires et de récupérer leurs nouveaux passeports dans les délais requis, avant l'expiration de leurs documents de voyage. S.R

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