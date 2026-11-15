Tunisie: Dr Mohamed Gabsi, algologue - 'La douleur chronique ne doit pas être considérée comme une fatalité'

interview

Souvent banalisée ou traitée uniquement à travers la prise d'antalgiques, la douleur chronique constitue pourtant un véritable enjeu de santé, nécessitant une prise en charge spécialisée et personnalisée.

Lorsqu'elle persiste pendant des mois, voire des années, elle peut devenir une maladie à part entière et affecter profondément la qualité de vie des patients. Dans cet entretien accordé à La Presse, le Dr Mohamed Gabsi, algologue à Bizerte, explique les spécificités de sa discipline, les mécanismes de la douleur chronique et les différentes approches thérapeutiques permettant de mieux la soulager. Il rappelle surtout qu'il ne faut pas considérer la souffrance durable comme une fatalité.

Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de prendre un antidouleur pour régler le problème. En quoi votre métier est-il différent ?

La douleur aiguë est un signal utile. Elle alerte l'organisme qu'il existe un problème. En revanche, lorsque la douleur s'installe pendant des mois ou des années, elle cesse parfois d'être un simple symptôme. Elle devient une maladie en elle-même.

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Notre rôle consiste alors à comprendre les différents mécanismes qui entretiennent cette douleur et à élaborer une stratégie personnalisée. Le traitement ne repose pas uniquement sur les médicaments.

Nous travaillons également sur le mouvement, le sommeil, le stress, l'environnement social et l'ensemble des facteurs qui influencent la perception douloureuse.

Quel est le message principal que vous souhaiteriez adresser aux patients qui souffrent depuis longtemps ?

Je voudrais leur dire qu'ils ne doivent pas considérer la douleur chronique comme une fatalité. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut simplement apprendre à vivre avec leur souffrance.

Pourtant, une évaluation spécialisée permet souvent d'identifier des solutions auxquelles elles n'avaient jamais pensé.

Même lorsque la guérison complète n'est pas possible, il existe très souvent des moyens d'améliorer considérablement la qualité de vie. L'essentiel est de ne pas rester seul face à la douleur.