Tunisie - six ponts du canal Medjerda feront l'objet d'une inspection dès la semaine prochaine

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Une équipe technique conjointe entamera, dès la semaine prochaine, l'inspection de six ponts situés sur le canal Medjerda, première étape d'un programme portant sur l'entretien et l'aménagement d'une cinquantaine d'ouvrages. Cette opération vise à évaluer l'état de ces infrastructures et à identifier les interventions prioritaires avant le lancement des travaux.

Dans ce cadre, les procédures de recours à des bureaux d'études spécialisés seront également engagées afin de réaliser les évaluations et les expertises techniques nécessaires et de déterminer la nature des interventions à entreprendre.

Ces décisions ont été prises lors d'une séance de travail interministérielle tenue vendredi 13 novembre, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, Ezzeddine Ben Cheikh, et du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé également de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari.

La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire d'État chargé des Ressources hydrauliques, Hammadi Habib, ainsi que de plusieurs cadres et responsables des deux départements, selon un communiqué publié samedi par le ministère de l'Agriculture.

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Les discussions ont également porté sur plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment le projet de raccordement de l'installation hydraulique de Béjaoua, ainsi que les difficultés liées à la définition des tracés des réseaux d'eau potable dans les gouvernorats de Manouba et de l'Ariana. Ces questions nécessitent une coordination entre les services concernés.

Par ailleurs, les deux ministres ont examiné les difficultés d'approvisionnement en matériaux de carrière nécessaires à la réalisation des projets publics. Ils ont souligné la nécessité de faciliter les procédures administratives relatives à l'exploitation des carrières, dans le respect de la législation en vigueur, afin d'éviter les retards dans l'exécution des travaux et de maintenir le rythme de réalisation des projets d'infrastructure publique.

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