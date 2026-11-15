Tunisie: Quand la douleur devient une maladie - À la découverte de l'algologie, une discipline médicale méconnue

Mal de dos persistant, migraine chronique, douleurs articulaires ou sensations de brûlure dans les membres... Pour de nombreux patients, la douleur ne se limite pas à un épisode passager. Elle s'installe, perturbe le sommeil, réduit l'autonomie et finit par envahir le quotidien.

Pendant longtemps, la médecine a considéré la douleur comme un simple symptôme, révélateur d'une maladie ou d'une blessure. Il suffisait alors de traiter la cause pour espérer faire disparaître la souffrance. Les progrès scientifiques ont toutefois démontré qu'une douleur persistante pouvait devenir elle-même un problème médical à part entière. C'est de cette évolution qu'est née l'algologie, également appelée médecine de la douleur.

Une spécialité centrée sur la qualité de vie

L'algologue est un médecin spécialisé dans l'évaluation et le traitement des douleurs chroniques ou complexes. Son rôle ne se limite pas à prescrire des antalgiques. Il cherche à comprendre les mécanismes de la douleur, ses répercussions sur le sommeil, l'activité physique, la vie familiale et l'état psychologique du patient.

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La prise en charge peut combiner médicaments, rééducation fonctionnelle, activité physique adaptée, infiltrations ou accompagnement psychologique. L'objectif est de réduire la souffrance et d'améliorer la qualité de vie.

L'une des découvertes majeures des dernières décennies est que certaines douleurs peuvent persister alors même que leur cause initiale a disparu ou est stabilisée. Le système nerveux peut continuer à produire des signaux douloureux, transformant la douleur en véritable maladie chronique.

Cette nouvelle compréhension a conduit à la création de centres spécialisés et à la reconnaissance internationale de la médecine de la douleur.

Un enjeu majeur en Tunisie

La question est loin d'être marginale dans notre pays. Selon les données présentées lors du 10e congrès consacré au traitement de la douleur, près de 30 % des adultes tunisiens souffriraient de douleurs chroniques, soit environ un adulte sur trois.

Les douleurs neuropathiques, souvent décrites comme des brûlures, des décharges électriques ou des picotements persistants, toucheraient quant à elles entre 7 % et 8 % de la population adulte.

Face à cette réalité, la Tunisie dispose de structures spécialisées. L'établissement de référence est le Centre de traitement de la douleur de l'hôpital La Rabta à Tunis.

La discipline est également représentée par la Société Tunisienne d'Études et de Traitement de la Douleur (STETD), qui oeuvre à promouvoir la formation médicale, la recherche scientifique et les bonnes pratiques dans ce domaine. La tenue régulière de congrès nationaux témoigne de l'intérêt croissant accordé à cette discipline par les professionnels de santé tunisiens.

Malgré ces avancées, beaucoup de patients ignorent encore l'existence de consultations spécialisées dans le traitement de la douleur chronique. Nombreux sont ceux qui passent d'un cabinet à l'autre sans savoir qu'une prise en charge globale de leur souffrance est possible.

Une révolution discrète mais essentielle

La médecine de la douleur a profondément modifié le regard porté sur la souffrance humaine. Elle rappelle qu'il ne suffit pas toujours de traiter une maladie : il faut parfois soigner la douleur elle-même.

À l'heure où les maladies chroniques progressent et où l'espérance de vie augmente, l'algologie apparaît comme l'une des disciplines les plus utiles, mais aussi l'une des moins connues. Pourtant, pour les milliers de Tunisiens qui vivent chaque jour avec une douleur persistante, elle représente souvent une possibilité de retrouver autonomie, mobilité et qualité de vie.

Car si la médecine ne peut pas toujours tout guérir, elle ne doit jamais cesser de soulager.