Tunisie: Chaînes de valeur rurales - Lever les obstacles à l'initiative privée

L'intégration de nouvelles technologies dans les chaînes de valeur rurales est d'une grande importance dans l'amélioration de l'accès au financement et le renforcement des relations entre les acteurs économiques et les institutions bancaires.

En facilitant les démarches de financement, en fluidifiant la circulation de l'information et en améliorant la visibilité des activités rurales, ces outils pourraient permettre aux banques de mieux évaluer les besoins des opérateurs et d'adapter leurs offres aux réalités du secteur.

La Presse --La valorisation économique de l'eau ne dépend pas uniquement de la disponibilité de la ressource hydrique. Elle repose également sur la capacité des territoires à attirer les investissements, à structurer des filières viables et à accompagner les entrepreneurs. Dans les zones rurales africaines, où l'accès aux infrastructures et aux services financiers demeure limité, ces conditions sont essentielles pour transformer les activités liées à l'eau en véritables moteurs de croissance et de création d'emplois.

Besoins spécifiques pour chaque phase

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C'est l'un des principaux constats ressortis d'une rencontre consacrée aux enjeux de l'eau productive en Afrique. Les échanges ont notamment mis en évidence la nécessité de renforcer l'accompagnement des entreprises, de consolider les chaînes de valeur et de repenser les mécanismes de financement afin de les adapter aux réalités économiques locales. Intervenant lors de cette rencontre, Aida Djigo Wane, experte indépendante et économiste associée au Pôle Eau Dakar, spécialisée dans le montage de fonds bleus, a rappelé que l'entreprise traverse plusieurs étapes, depuis la formulation de son idée et sa création jusqu'à son développement.

À chacune de ces phases correspondent des besoins spécifiques en matière d'encadrement technique, administratif, financier, commercial et organisationnel. Si les dispositifs publics d'accompagnement à la création d'entreprises existent dans plusieurs pays africains, leur principal défi réside désormais dans la continuité de l'accompagnement après la création, une étape particulièrement sensible pour la pérennité des projets. D'où la nécessité de renforcer la coordination entre les agences de promotion de l'investissement, les chambres consulaires et les structures d'appui aux PME. Au-delà de l'accompagnement institutionnel, l'investissement privé dépend de plusieurs conditions : l'existence de débouchés commerciaux, la maîtrise technique de la production, les compétences disponibles, l'organisation de l'entreprise et l'accès au financement.

Aida Djigo Wane a mentionné que la structuration des chaînes de valeur constitue, à cet égard, un facteur déterminant. Produire ne suffit pas à garantir la rentabilité d'une activité. Il faut encore disposer de capacités de conditionnement, de transport, de stockage et de distribution pour accéder aux marchés. Sans cette articulation, les initiatives entrepreneuriales risquent de rester cantonnées à une production locale, sans possibilité de changer d'échelle. L'exemple de la production rizicole évoqué durant les échanges illustre cette réalité. Le passage de la production à la commercialisation, puis à la création d'une marque, nécessite des investissements supplémentaires dans le conditionnement et l'organisation commerciale.

La viabilité des projets dépend également des infrastructures publiques. Routes rurales, accès à l'électricité et aménagements nécessaires à la production conditionnent directement la capacité du secteur privé à investir. Ces équipements doivent, toutefois, répondre aux besoins réels des filières et des opérateurs économiques. Cela suppose un dialogue permanent entre pouvoirs publics et acteurs privés pour mieux orienter les investissements.

Adapter le financement aux petites entreprises

L'accès au crédit demeure un autre obstacle majeur. Selon Djigo Wane, les taux d'intérêt bancaires se situent généralement entre 7 et 12 %, tandis que ceux des institutions de micro-finance peuvent atteindre 18 %. Ces niveaux pèsent particulièrement sur les petites entreprises, dont les marges bénéficiaires sont souvent limitées. Cette situation s'explique notamment par le profil de risque des projets, le coût des ressources mobilisées par les établissements financiers et les exigences prudentielles auxquelles ils sont soumis. Pour l'intervenante, il devient nécessaire de repenser les mécanismes de financement et de les adapter aux réalités économiques africaines et sahéliennes.

La réponse ne consiste pas uniquement à multiplier les dispositifs de garantie ou à créer des banques de développement, mais à proposer des produits financiers proportionnés à la taille des entreprises et à leurs capacités de remboursement. Une petite structure spécialisée dans la valorisation du typha, par exemple, n'a pas nécessairement besoin de financements importants, mais d'un crédit adapté à son activité et à ses perspectives de rentabilité. Des taux élevés peuvent rapidement absorber ses marges et compromettre la viabilité de son projet.

Dans ce contexte, la transformation digitale représente un levier important pour améliorer l'inclusion financière, notamment dans les zones rurales éloignées des réseaux bancaires traditionnels. Les femmes entrepreneures restent confrontées à des difficultés d'accès physique aux services financiers.

L'intégration des nouvelles technologies dans les chaînes de valeur pourrait faciliter les démarches de financement, améliorer la circulation de l'information et renforcer la connaissance des activités économiques rurales par les banques.La constitution de bases de données fiables sur les entreprises, leur production et leurs perspectives commerciales contribuerait également à réduire l'asymétrie d'information entre entrepreneurs et établissements financiers.

Une meilleure connaissance des projets permettrait ainsi d'améliorer l'évaluation des risques et de faciliter les décisions de crédit. Au final, le développement de l'économie productive de l'eau nécessite une approche intégrée associant infrastructures, financement adapté, transformation numérique et structure des filières. L'enjeu est de faire de l'eau non seulement une ressource à préserver, mais également un levier d'investissement, de création de valeur et de développement économique dans les territoires africains, a-t-elle conclu.