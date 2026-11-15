Tunisie: 710 projets et plus de 11 000 emplois générés par les investissements étrangers

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les investissements internationaux en Tunisie ont atteint 3 014,2 millions de dinars à fin septembre 2026, enregistrant une hausse de 14,4 % par rapport à la même période de 2025, selon les données publiées samedi 14 novembre par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia).

Cette progression s'inscrit dans une tendance haussière sur plusieurs années. Les investissements internationaux affichent ainsi une augmentation de 49,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2024 et de 62,7 % comparativement à la même période de 2023.

Les investissements directs internationaux (IDI) représentent l'essentiel de ces flux, avec un montant de 2 983,2 millions de dinars. Les industries manufacturières arrivent largement en tête des secteurs bénéficiaires, concentrant 70,9 % du total, suivies de l'énergie (20,6 %), des services (6,7 %) et de l'agriculture (1,8 %).

Plus de 11 000 emplois créés, la France premier investisseur

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Hors secteur énergétique, les investissements directs étrangers ont permis la concrétisation de 710 opérations d'investissement au cours des neuf premiers mois de 2026, mobilisant une enveloppe globale de 2 368,3 millions de dinars.

Ces projets ont contribué à la création de 11 363 nouveaux emplois, illustrant les retombées des investissements internationaux sur le marché du travail tunisien.

Sur le plan géographique, la France conserve sa position de premier pays investisseur en Tunisie, avec 774,3 millions de dinars, soit 32,7 % des investissements directs étrangers hors énergie.

Elle est suivie de l'Allemagne, avec 386,1 millions de dinars, de l'Italie (266,7 MD), du Portugal (219,9 MD) et des États-Unis (111,7 MD).

Selon la FIPA-Tunisia, ces résultats témoignent d'un regain de confiance des investisseurs internationaux et confirment l'attractivité de la Tunisie, particulièrement dans les industries manufacturières, l'énergie et les secteurs à forte valeur ajoutée.

La progression des flux d'investissement met également en évidence le rôle des partenariats économiques internationaux dans le financement des projets et la création d'emplois.

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