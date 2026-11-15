Catherine Kaufman, directrice régionale pour l'Afrique du Fonds vert pour le climat, participe à une table ronde lors de la COP31 à Antalya, en Turquie, le 11 novembre 2026.

interview

À la COP31 à Antalya, la directrice régionale du Fonds vert pour le climat pour l'Afrique explique à bird story agency que des institutions financières locales plus solides, davantage d'investissements africains et une plus grande maîtrise des ressources en minéraux critiques permettraient au continent de tirer une plus grande part des bénéfices de l'économie verte.

Pour financer son économie verte, l'Afrique doit s'appuyer sur ses propres banques, marchés financiers et institutions, estime Catherine Koffman, directrice régionale pour l'Afrique du Fonds vert pour le climat (FVC).

En 2026, le Fonds vert pour le climat a approuvé un montant record de 3,3 milliards de dollars américains de nouveaux financements à l'échelle mondiale, portant son portefeuille mondial à 22,3 milliards de dollars. Selon Koffman, les financements cumulés pour l'Afrique s'élèvent à 8,3 milliards de dollars, soit environ 37 % de ce portefeuille. Elle explique qu'au fil des ans, une grande partie des financements du Fonds destinés à l'Afrique a transité par des institutions internationales, ce qui a limité le rôle des institutions financières locales dans la gestion de ces investissements.

« Il faut aussi que le continent investisse lui-même en Afrique, au lieu de chercher constamment des partenaires à l'extérieur », a-t-elle déclaré à bird story agency lors de la COP31, à Antalya, en Turquie.

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Koffman, qui supervise les activités du Fonds dans 54 pays africains, explique que le FVC aide de plus en plus les institutions africaines à se doter des moyens d'accéder directement aux financements climatiques et de les gérer.

Elle s'interroge aussi sur les retombées économiques durables que pourrait apporter l'intérêt croissant de l'Afrique pour la transformation de ses minéraux critiques si les pays africains ne maîtrisent pas davantage ces ressources.

Selon elle, les pays africains doivent défendre ensemble leurs intérêts économiques. En négociant chacun de leur côté, ils affaiblissent leur pouvoir de négociation.

Dans cet entretien exclusif, Koffman revient sur la part de l'Afrique dans les financements climatiques mondiaux, les obstacles auxquels se heurtent les investisseurs africains et les moyens dont dispose le continent pour financer une plus grande part de son propre développement.

Le FVC a approuvé 3,3 milliards de dollars de financements cette année. Quelle part revient à l'Afrique et comment se situe-t-elle par rapport aux autres régions ?

En général, l’Afrique représente environ 40 % de l’ensemble du portefeuille des quatre régions. C’est donc un peu moins de la moitié.

Le bilan de fin d’année donnait environ 37 % des 3,3 milliards de dollars. Sur les 22,3 milliards de dollars que nous avons financés au cours des dix dernières années, 8,3 milliards sont allés à l’Afrique.

Quels pays africains ont le plus de mal à mobiliser des investissements pour le climat et quels obstacles rencontrent-ils ?

Nous cherchons toujours à atteindre les pays qui restent mal desservis et qui ne reçoivent pas de financements. En Afrique, nous recensons les pays qui ont encore besoin de notre soutien et nous essayons d'aller vers eux.

Les pays d'Afrique de l'Ouest ont tendance à rencontrer un peu plus de difficultés pour accéder aux financements. En fait, la difficulté tient surtout à la mise en œuvre des projets une fois le financement obtenu.

Je pense que la langue joue un rôle dans cet écart avec l'Afrique anglophone, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique australe.

Où voyez-vous les meilleures possibilités d'attirer davantage d'investissements dans l'économie verte en Afrique ?

Nos investissements en Afrique s'appuient sur les stratégies régionales.

Nous regardons ce que font l'Union africaine et le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, notamment les initiatives visant à rendre les corridors commerciaux plus durables. Nous suivons plusieurs initiatives sur le continent parce qu'elles s'inscrivent déjà dans des mandats régionaux et sont portées par des acteurs de la région. Bien sûr, nous accordons aussi une grande importance aux priorités régionales et nationales. Ce sont elles qui guident notre action.

Les investisseurs privés et les autres investisseurs en dehors du secteur public se tournent généralement vers les domaines où il est un peu plus facile de dégager des recettes, comme les énergies renouvelables et les autres activités d'atténuation du changement climatique.

En Afrique, la priorité est l'adaptation. C'est là que le FVC joue un rôle important, car les financements sont rares. Les projets d'adaptation sont plus difficiles à financer, car ils génèrent rarement des recettes à court terme.

Cela dit, sur les 8,3 milliards de dollars de notre portefeuille africain, 3,1 milliards proviennent du secteur privé.

Les dirigeants africains disent souvent que le continent a besoin de davantage de financements climatiques. Que devraient changer les pays africains eux-mêmes pour attirer les investissements ?

Pour mobiliser davantage de financements, nous devons d'abord créer des conditions plus propices à l'investissement.

Il faut aussi que le continent investisse lui-même en Afrique, au lieu de chercher constamment des partenaires à l'extérieur.

Le FVC s'attache à renforcer les institutions locales pour qu'elles puissent accéder aux financements. Nous proposons différentes formes de subventions pour leur donner les moyens de gérer les financements climatiques.

Pour moi, l'une des réponses consiste à cesser de se tourner systématiquement vers l'extérieur et à renforcer nos propres institutions.

Par le passé, la plupart de nos financements ont transité par des institutions internationales. En Afrique, 80 % de nos financements sont passés par ces institutions.

Nous soutenons de plus en plus les institutions implantées dans la région.

Au-delà de l'accès aux financements internationaux, qu'est-ce qui rendrait les pays africains plus attractifs pour les investisseurs ?

Il faut des institutions plus solides. Pour le secteur public, cela signifie une meilleure gouvernance, une gestion fiduciaire plus rigoureuse et une meilleure gestion des risques à l'échelle des organisations.

Des institutions et des systèmes financiers plus solides permettent d'attirer davantage de capitaux et d'en diversifier les sources.

Des marchés financiers solides offrent davantage de liquidité. On peut émettre des obligations vertes, mettre en place des mécanismes de garantie et mieux gérer les risques liés à la monnaie locale ou au change.

Il faut aussi des investisseurs prêts à apporter des capitaux à haut risque dès la phase de préparation, pour que les idées se concrétisent en projets susceptibles d'être financés.

Le FVC a un atout dans ce domaine. Nous travaillons avec d'autres institutions financières en combinant plusieurs instruments de financement.

Nous pouvons proposer des prêts et des garanties, comme les banques multilatérales de développement. Nous pouvons aussi apporter des fonds propres, y compris des capitaux très subordonnés, ce que beaucoup d'institutions de financement du développement ne peuvent pas faire.

L'Afrique dispose de vastes réserves de minéraux indispensables à la transition énergétique mondiale. Comment le continent peut-il s'appuyer sur ces ressources pour capter une plus grande part de la richesse qu'elles génèrent ?

Au FVC, nous aidons les pays grâce à des subventions à la préparation. Ces subventions leur permettent de commencer à définir leur politique en matière de financement climatique.

Cela pourrait aider les pays dans le domaine des minéraux critiques.

Quelles politiques devons-nous adopter ? Comment pouvons-nous bâtir un avenir qui nous procure des moyens de subsistance, des emplois et de la prospérité ?

Le FVC peut y contribuer grâce à ses subventions à la préparation.

Les pays africains parlent souvent de négocier ensemble, alors que beaucoup continuent de conclure des accords individuels sur leurs ressources. Cela affaiblit-il le pouvoir de négociation du continent ?

Koffman, à titre personnel — En tant qu'Africaine, je pense qu'il est extrêmement important que nous travaillions ensemble à l'échelle du continent pour définir des politiques qui profitent à tous de manière équitable et qui évitent de nous diviser pour mieux nous dominer.

Il est aussi important d'aller au-delà de la transformation locale. On se dit que si l'on obtient la transformation sur place, c'est formidable. Non, non, non. Il faut être propriétaire de ses propres ressources.

La transformation découle de cette maîtrise. Sinon, on travaille toujours pour le compte de quelqu'un d'autre.

Compte tenu des tensions géopolitiques actuelles et des pressions sur les financements climatiques internationaux, pensez-vous que la part des investissements revenant à l'Afrique va augmenter ?

Le contexte géopolitique est difficile, comme vous le savez. Pour moi, c'est aussi une occasion à saisir.

Dans une certaine mesure, la géopolitique a réveillé l'Afrique.

Comment devenir plus autonomes ? Comment contribuer davantage au financement de notre propre avenir climatique ?

Hier soir, lors de l'événement du FVC, l'un des pays en développement que nous finançons a lui-même annoncé une contribution. Il s'est engagé à contribuer à son propre financement climatique.

Il s'agissait des îles Salomon.

La somme était modeste, de l'ordre de 400 000 dollars. Nos contributeurs versent habituellement des centaines de millions, voire des milliards de dollars.

Les pays en développement envoient aujourd'hui un signal. Ils disent que c'est à eux d'assumer la responsabilité de leurs ambitions climatiques et de leur avenir.

Nous voulons prendre part, en partenaires à part entière et sur un pied d'égalité, aux investissements qui façonneront notre avenir.